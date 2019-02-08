Папа: тюрьмы должны стать более человечными

Папа Франциск встретился с сотрудниками римской тюрьмы «Regina Coeli», где в прошлом году на Великий четверг он омыл ноги заключенным на Мессе Тайной вечери.

Обращаясь к работникам администрации, охраны, к капелланам, врачам и волонтерам, Папа подчеркнул, что их труд требует «внутренней силы, постоянства и понимания специфической миссии», к которой они призваны. «Требуется также требуется ежедневная молитва о том, чтобы Господь даровал вам здравомыслие в различных ситуациях, в каких вам приходится находиться», — сказал Папа.

Тюрьма – это место отбывания наказания и место страданий, поэтому она должна быть более человечной, сказал далее Святейший Отец. Сотрудники исправительного учреждения исполняют непростую задачу «исцеления ран у тех, кто из-за совершенных ошибок оказался лишен личной свободы». Сотрудничество между разными службами в тюрьме играет большую роль в перевоспитании заключенных, однако из-за нехватки персонала, из-за стресса, вызванного продолжительными сменами, часто вдали от собственной семьи, могут стать факторами, усугубляющими психологическую усталость. Поэтому работа в тюрьме требует уравновешенности и наличия постоянной мотивации.

«Никто не может осуждать другого за совершенные им ошибки и тем более заставлять его страдать, оскорбляя человеческое достоинство, — подчеркнул далее Папа. – Тюрьмы должны быть все более человечными, и крайне болезненно слышать, что часто их считают местом насилия и беззакония, где свирепствуют человеческие пороки». Для общества заключенные являются «неудобными» людьми, отбросами и бременем. «Это прискорбно, — прокомментировал Папа, — но таково коллективное подсознание». Никакое наказание не должно быть «безвыходным», следует всегда «открывать окно надежде». Каждый человек должен надеяться хотя бы на частичное восстановление, отметил Папа и упомянул также о тех, кто осужден пожизненно: для них таким «окном надежды» может стать труд. «Наказание без надежды бесполезно, оно не поможет, а лишь породит в сердце чувства обиды, а нередко и желание отомстить, и человек выходит еще хуже, чем когда попал в тюрьму».

Папа еще раз признался, что в общении с заключенными ему очень помогает мысль, что на их месте мог бы оказаться он: «Почему они, а не я? Я тоже мог бы быть там, но этого не произошло, потому что по милости Господней мои грехи и недостатки были прощены и, наверное, невидимы».



Ольга Сакун

Источник: Vatican News

(На фото — встреча Папы с заключенными женской тюрьмы в Сантьяго, 16.01.2018)