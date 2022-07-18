Папа: цифровые СМИ – мощное средство продвижения мира

Папа Франциск направил послание на английском языке участникам Всемирного конгресса международной ассоциации католических медиа SIGNIS, который в этом году будет проходить с 15 по 18 августа в Сеуле. Передает русская служба Vatican News.

В дни, «отмеченные новыми вспышками насилия и агрессии», нужно содействовать миру также в цифровом мире, который нередко становится местом «токсичности, языка ненависти и фальшивых новостей», отмечает Святейший Отец, подчёркивая, что выполнение этой миссии может глубоко повлиять на сегодняшнюю реальность.

Епископ Рима указывает, что встреча пройдёт в Южной Корее, «стране, история евангелизации которой демонстрирует силу печатного слова и важную роль мирян в распространении Евангелия». Речь идет о земной истории святого Андрея Кима и его собратьев-мучеников 200 лет назад: Папа Франциск желает, чтобы их свидетельство укрепило участников конгресса в «усилиях по распространению Евангелия Иисуса Христа на языке современных СМИ». Это обязательство нельзя недооценивать, подчёркивает Папа:

«Революция цифровых медиа последних десятилетий оказалась мощным средством содействия общению и диалогу в нашей человеческой семье. Действительно, в течение месяцев карантина, вызванного пандемией, мы ясно увидели, как цифровые медиа могут объединить нас, не только распространяя важную информацию, но и помогая преодолеть одиночество изоляции и, во многих случаях, объединяя целые семьи и церковные общины в молитве и богослужении».

В то же время использование цифровых медиа, особенно социальных, подняло ряд «серьёзных этических вопросов», которые требуют «мудрого и проницательного суждения со стороны коммуникаторов и всех, кто обеспокоен подлинностью и качеством человеческих отношений». Действительно, иногда «сайты СМИ становятся местами токсичности, языка ненависти и фальшивых новостей», – подчёркивает Папа Франциск, называя это реальной проблемой, которую следует решать посредством «медиаобразования, католических медиасетей и противодействия лжи и дезинформации».

Папа заверяет коммуникаторов SIGNIS в поддержке их начинаний и обращается к ним с призывом «помогать людям, особенно молодым, развивать здоровое критическое чувство, отличать правду от лжи, правильное от ошибочного, добро от зла», а также трудиться во имя справедливости, социальной гармонии и уважения к нашему общему дому.

Епископ Рима напоминает о «многих современных сообществах, исключённых из цифрового пространства»: следует выходить навстречу, «сделав цифровое включение приоритетом», чтобы внести «значительный вклад в распространение культуры мира, основанной на истинах Евангелия». Очень важно «слушать сердцем», потому что католические коммуникаторы участвуют в апостольстве слышания: «Коммуникация, по сути, является не только профессией, но и служением диалогу и взаимопониманию между отдельными людьми и более широкими сообществами, в поисках благополучного и мирного сосуществования». Умение слушать также необходимо для синодального пути, чтобы Церковь стала более «созвучном», а её единство выражалось в гармоничной и священной полифонии, пишет в конце послания Святейший Отец.