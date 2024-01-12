Папа: Церкви нужны люди, «заражающие святостью» (+ ФОТО)

11 января Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с членами братства «Носильщиков Машины святой Розы» (Facchini della Macchina di Santa Rosa). Передает русская служба Vatican News.

Многовековая история братства связана с небесной покровительницей итальянского города Витербо, чей праздник, 4 сентября, предваряется зрелищной процессией с так называемой «Машиной святой Розы». Задача сотен носильщиков – пронести на своих плечах по улицам и площадям Витербо пятитонную конструкцию высотой 30 метров, увенчанную статуей святой Розы. С 2013 года это шествие, привлекающее паломников со всего мира, включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В тексте обращения, врученном гостям, Епископ Рима напоминает о мистическом опыте молодой святой из Витербо, жившей в XIII веке и распространявшей Евангелие в духе абсолютной бедности и милосердия.

«Такие святые нужны и сегодня: люди, которые не сидят в тапочках на диване, а, горя необузданным желанием благовествовать и жить по Евангелию, вдохновенно заражают святостью».

Папа Франциск призывает гостей передавать память о святой покровительнице Витербо служением и примером христианской жизни, подчёркивая, что перенесение грандиозного сооружения является впечатляющим знаком, который приближает современникам великий пример святой.

«Самое важное – нести людям Евангелие через святую Розу и делать это вместе, сообща и солидарно, живя её ценностями с верой, силой и волей, уважением и смирением, потому что и в процессии, и в жизни такое великое дело никто не может осуществить в одиночку».

В конце речи Папа Франциск благодарит членов братства «за многочисленные благотворительные, культурные и нравственные мероприятия», призывая поддерживать древнюю традицию праздника святой Розы.