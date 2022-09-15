Папа – Церкви Казахстана: будьте свидетелями наследия святости (ВИДЕО + ФОТО)

Утром 15 сентября в резиденции апостольской нунциатуры Нур-Султана Папа Франциск провёл личную встречу со своими собратьями из Общества Иисуса, а затем встретился с поместным духовенством, монашествующими, семинаристами и пастырскими работниками в столичном кафедральном соборе Божией Матери Неустанной Помощи. Подробности сообщает русская служба Vatican News.



От имени Католической Церкви Казахстана Папу Франциска тепло приветствовал президент поместного епископата, ординарий епархии Пресвятой Троицы в Алматы монсеньор Хосе Луис Мумбиела Сьерра. В ходе встречи прозвучали свидетельства мирянина – отца пятерых детей, многодетной супруги грекокатолического священника, монахини и священника – ректора духовной семинарии в Караганде.

Обращаясь к казахстанским католикам, Святейший Отец сказал:

Дорогие братья епископы, священники и дьяконы, дорогие монашествующие, семинаристы и те, кто занимается пастырской деятельностью, здравствуйте!

Я счастлив быть здесь среди вас, приветствовать Конференцию епископов Центральной Азии и встретиться с Церковью, состоящей их множества лиц, историй и различных традиций, объединенных одной верой во Христа Иисуса. Монсеньор Мумбиела Сьерра, которому я очень благодарен за слова приветствия, сказал: «Большинство из нас иностранцы». Это верно, потому что вы из разных мест и стран, но красота Церкви состоит в том, что мы представляем собой одну семью, в которой нет иностранцев. Повторяю: никто в Церкви не является иностранцем, мы все один святой Народ Божий, обогащённый множеством племён! Сила нашего священнического и святого народа – именно в том, что различие становится богатством благодаря тому, что мы делимся тем, что у нас есть и кем мы являемся. Наша мизерность преумножается, когда мы ею делимся.

Отрывок из Слова Божия, который мы только что слушали, утверждает именно это: тайна Бога – по словам святого Павла – открылась всем народам. Не только избранному народу или религиозной элите, но всем. Каждый человек может приступить к Богу, потому что, как объясняет апостол, и язычники — сонаследники и члены того же тела и сопричастники обетования во Христе Иисусе через Евангелие (см. Еф 3,6).

Мне хотелось бы обратить внимание на два слова, которые употребляет Павел: наследие и обетование. С одной стороны, Церковь получает в наследство историю, она – дочь первого провозглашения Евангелия, события, что ей предшествует, других апостолов и евангелизаторов, которые учредили ее на живом слове Иисуса; с другой стороны, она еще и община тех, кто видел, как в Иисусе исполнилось обетование Бога и кто, будучи сынами воскресения, живут в надежде на будущее свершение. Действительно, обещанная слава обращена к нам, она оживляет ожиданием наш путь. Наследие и обетование: наследие прошлого – наша память, обетование Евангелия – будущее Бога, Который идет нам навстречу. На этом мне хотелось бы задержаться подольше: Церковь, которая совершает путь в истории между памятью и будущим.

В первую очередь, память. Если сегодня в этой большой стране, мультикультурной и многоконфессиональной, мы видим действующие христианские общины, равно как то, что жизнь людей наполнена религиозным смыслом, то всё это существует в первую очередь благодаря богатой истории, которая вам предшествовала. Думаю о распространении христианства в Центральной Азии, происходившем уже в первые века его истории, о множестве евангелизаторов и миссионеров, пожертвовавших собой ради распространения света Евангелия, основавших общины, святилища, монастыри и места культа. Поэтому христианское, экуменическое наследие здесь присутствует, его следует почитать и сохранять. Вера передается, и передавалась она также многими простыми людьми, бабушками и дедушками, отцами и матерями. Совершая духовный и церковный путь, мы не должны забывать о тех, кто провозглашал нам веру, потому что память помогает развивать дух созерцательности, с помощью которого мы видим чудеса, совершенные Богом в истории, даже среди жизненных невзгод, несмотря на личные и общинные недостатки.

Однако стоит быть внимательными: это отнюдь не означает смотреть назад с ностальгией, замкнувшись в прошлом, лишив себя свободы действия из-за косности – это искушение отставания. Во взгляде христианина, который обращается к воспоминаниям, таится желание открыться изумлению перед тайной Бога, чтобы сердце наполнилось хвалением и благодарностью за дела, что совершил Господь. Благодарное сердце, преисполненное хвалы, не сожалеет, но принимает сегодняшний день как благодать. Оно желает отправиться в путь, идти вперед, провозглашать Христа, подобно женщинам и ученикам в Эммаусе в день Пасхи!

Это и есть живая память Иисуса, которая наполняет нас изумлением и которую мы черпаем в первую очередь из Евхаристического воспоминания, это сила любви, которая движет нами. Это наше сокровище. Таким образом, без памяти нет изумления. Если мы утратим живую память, то и вера, и благочестивые практики, и пастырская деятельность могут ослабнуть, уподобятся соломе, которая моментально вспыхивает и быстро гаснет. Если мы утратим память, угаснет и наша радость. Исчезнет и благодарность Богу и братьям, ибо мы впадем в искушение – думать, что все зависит от нас. Отец Руслан сделал прекрасное напоминание нам: быть священником – это уже много, потому что в священнической жизни замечаешь, что все, что происходит, не является нашей заслугой, а даром Бога. А сестра Клара, когда рассказывала о своем призвании, хотела прежде всего поблагодарить тех, кто ей провозгласил Евангелие. Благодарю вас за эти свидетельства, которые призывают к тому, чтобы мы с благодарностью помнили о полученном наследии.

Что мы увидим, если заглянем внутрь этого наследия? Вера не передавалась из поколения в поколение как совокупность истин, которые нужно понять и исполнять, как некий свод правил, определенных один раз для всех. Нет, вера передавалась посредством жизни, в свидетельстве, которое зажгло пламя Евангелия в самом сердце истории, освещая и очищая ее, распространяя вокруг себя умиротворяющее тепло Иисуса, радость Его спасающей любви, надежду Его обетования. Когда мы храним память, мы узнаем, что вера умножается свидетельством. Остальное приходит потом. Это призыв ко всем, настоятельно повторяю – ко всем: верующим мирянам, епископам, священникам, дьяконам, монашествующим, которые каждый своим способом исполняет пастырское служение в общине. Неустанно свидетельствуйте о сердце спасения, новизне Иисуса, новизне, которая и есть Иисус! Вера – это не красивая выставка того, что было в прошлом, не музей, но всегда актуальное событие, встреча со Христом, которая происходит здесь и сейчас в нашей жизни! Она не передается только повторением одного и того же, но свидетельствует о новизне Евангелия. Так вера сохраняется живой и обретает будущее, поэтому мне нравится говорить, что вера передается на диалекте.

Второе слово – будущее. Память о прошлом не запирает нас в самих себе, но открывает обетованию Евангелия. Иисус обещал, что никогда нас не оставит: это не обещание, которое относится лишь к далекому будущему, мы должны сегодня согласиться, чтобы Воскресший обновил нашу жизнь. Несмотря на наши недостатки, Он неустанно пребывает с нами, строит будущее Своей и нашей Церкви вместе с нами.

Конечно, перед лицом множества трудностей в вере – особенно тех, что касаются участия молодых поколений, – равно как перед лицом жизненных проблем и трудностей, и видя, как нас немного в такой огромной стране, можно ощущать себя «незначительными» и малоспособными. Но если мы принимаем взгляд Иисуса, полный надеждой, нам откроется поразительная тайна: Евангелие утверждает, что быть малыми, нищими духом – это блаженство, первостепенное блаженство (см. Мф 5,3): потому что наша незначительность смиренно предаёт нас Божьему всемогуществу, благодаря чему мы понимаем, что нельзя основывать деятельность в Церкви только на наших способностях. Это благодать! Повторяю: в маленькой Церкви, малом стаде кроется благодать: вместо того, чтобы хвастаться своими способностями, числом, структурами и любой другой формой человеческой значимости, лучше позволить, чтобы нами руководил Господь, и смиренно посвятить себя служению людям. Богаты ни в чем и бедные во всем, давайте идти вперёд с простотой, рядом с сестрами и братьями своего народа, наполняя жизненные ситуации радостью Евангелия. Подобно закваске в тесте и самому малому зерну, брошенному в землю (см. Мф 13,31-33), мы пребываем в радостях и горестях общества, в котором живем, чтобы служить ему.

Именно наша незначительность напоминает, что мы не самодостаточны: мы нуждаемся в Боге, равно как и в других, во всех других. Мы нуждаемся в сестрах и братьях из других конфессий, которые исповедуют веру, отличную от нашей, в каждом человеке, в котором живет добрая воля. Мы осознаем в духе смирения, что только сообща, в диалоге и взаимном приятии мы можем по-настоящему сделать что-то хорошее для всех. Это особая задача Церкви в этой стране – быть не группой, которая держится за одно и то же и запирается в своем панцире только потому, что ощущает себя незначительной, но общиной, открытой будущему Бога, пылающей огнем Святого Духа: живой, полной надежды, открытой новизне и знакам времени, воодушевляемой евангельской логикой семени, что приносит плод в смиренной и плодотворной любви. Так, обетование жизни и благословения, которое Бог Отец излил на нас через Христа, исполнится не только для нас, но и для других.

Оно исполняется всякий раз, когда мы живем как братья между собой, когда заботимся о бедных и тех, кому не повезло в жизни, всякий раз, когда свидетельствуем о справедливости и истине в человеческих и общественных отношениях, протестуя против коррупции и фальши. Христианские общины, в частности, семинария, должны быть «школой искренности». Не местом, где царит скованность и формализм, но таким местом, в котором учатся истине, открытости и умению делиться. В своих общинах – мы не должны забывать об этом – мы все ученики Господа. Все ученики, важные и с равным достоинством. Не только епископы, священники и монашествующие, но каждый крещеный погружен в жизнь Христа и в Нем – как утверждал святой Павел – призван получить наследие и принять обетование Евангелия. Необходимо предоставлять больше места мирянам: это будет полезно потому, что только так можно избежать клерикализации и закоснелости в общине. Синодальная Церковь, идущая к будущему Святого Духа – является такой Церковью, где пребывает совместная ответственность и всеобщее участие. Такая Церковь способна идти навстречу миру, потому что умеет общаться. Меня тронуло, что во всех свидетельствах звучало одно и то же: не только отец Руслан и сестры, но и Кирилл, отец семейства, вспомнили, что в Церкви, когда мы соприкасаемся с Евангелием, мы учимся переходить от эгоизма к безусловной любви. Избавиться от эгоизма – в этом нуждается каждый ученик. Каждый нуждается в том, чтобы питать дар, полученный в Крещении, благодаря которому везде, где бы мы ни находились – на церковных встречах, в семье, на работе, в обществе, – мы становимся людьми общения и мира, которые повсюду сеют добро. Открытость, радость, общение – знаки ранней Церкви, равно как и Церкви будущего. Давайте будем мечтать, но и с благодатью Божией созидать Церковь, в которой живет радость Воскресшего, которая изгоняет страх и роптание и не дает нам закоснеть в догматизме и морализме.

Дорогие братья и сестры, давайте будем просить обо всем этом у великих свидетелей веры этой страны. Мне хотелось бы особенно вспомнить о блаженном Буковинском, священнике, который всю свою жизнь посвятил служению больным, нуждающимся и отверженным, заплатившем за преданность Евангелию тюремным заключением и принудительными работами. Мне говорили, что еще до его беатификации на его могиле всегда были свежие цветы и зажженная свеча. Это свидетельствует, что Народ Божий хорошо распознает святость, пастыря, влюбленного в Евангелие. Мне хотелось бы сказать это особенно епископам и священникам, а также семинаристам – это и есть наша миссия: не быть распорядителями священного или жандармами, что заботятся лишь о соблюдении религиозных норм, а быть пастырями, близкими людям, живыми образами сострадающего сердца Христа. Следует вспомнить также и мучеников грекокатолической Церкви: епископа Будку, священника Зарицкого, а также Гертруду Детцель, процесс беатификации которой уже начался. Как сказала госпожа Мирослава: они несли любовь Христа в мир. Вы их наследие: будьте обетованием новой святости!

Я вместе с вами и призываю вас: воплощайте с радостью в жизни это наследие и свидетельствуйте о нем с великодушием, чтобы те, кого вы встретите, поняли, что это обетование надежды обращено и к ним. Я с вами в молитве. А теперь особенным образом вверим себя Сердцу Пресвятой Марии, которую вы почитаете как Царицу мира. Я прочитал, что в тяжелые времена было одно знамение. Это было во время депортаций, когда многие страдали от голода и холода: она, милостивая и заботливая Мать, услышала молитвы, обращенные к ней ее детьми. Однажды, в одну из суровых зим, снег вдруг растаял и образовалось озеро, кишевшее рыбой, благодаря чему многие люди смогли спастись от голода. Пусть Богоматерь растопит холод сердец, наполнит наши общины обновленным братским теплом, пошлет нам новую надежду и энтузиазм на благо Евангелия! А я сердечно благословляю вас и благодарю. И прошу вас, пожалуйста, молитесь обо мне.