Папа: церковный приход – место веры и братской любви (+ ФОТО)

В полдень 25 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции многочисленных паломников из двух церковных приходов североитальянского города Ро, которые прибыли в столицу во главе со своим настоятелем монсеньором Микеле Ди Тольве. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи к гостям, собравшимся в ватиканском Зале Павла VI, Святейший Отец отметил:

«Вы объединяете разные и дополняющие друг друга поколения, биографии, служения и дары, и это прекрасно: ведь тело Церкви состоит из множества членов, которые служат друг другу и одушевлены единой любовью Христа (см. 1 Кор 12,12). Всегда помните, что своим великолепным разнообразием и единством вы несёте Иисуса в мир: это самое мощное средство благовестия».

Епископ Рима призвал верующих «идти вместе как братья и сёстры» в единстве с епископом, потому что братство делает людей свободнее и счастливее. Именно в церковном приходе, «следуя за Иисусом, мы встречаемся, узнаём и обогащаем друг друга», причём каждый может дать и получить что-то уникальное.

«Пусть на первом месте у вас всегда будет любовь, (см. 1 Кор 13,1-13; Fratelli tutti 92), – призвал Папа. – Своей разнообразной деятельностью вы подготавливаете почву, порой безводную и твёрдую, чтобы сеять любовь и превращать вашу землю в плодородное поле, богатое добрыми плодами Евангелия». Любить – означает «расширять круг», строить единство на доверии и принятии, сотрудничать, «всегда искать общие моменты и возможности для формирования общины, а не причины для разделения» (см. Fratelli tutti 97). На общем церковном пути верующие должны избегать соблазна посплетничать, ибо это – «чума, которая губит приходы, семьи и многое другое». По словам Папы Франциска, «приход – это благословенное место, куда приходят, чтобы почувствовать себя любимым, найти приветливую улыбку, открытые объятья, любящий взгляд и желание встречи». Каждый человек несёт своё бремя, но в приходе он делится им с другими и в свою очередь облегчает их тяготы.

Епископ Рима выразил признательность итальянским паломникам за то, что они с верой и братской любовью хранят драгоценное наследие своей глубокой духовности и богатой церковной истории. Старики и взрослые передают молодым свидетельство, полученное от предыдущих поколений и обогащенное собственным опытом.

В конце аудиенции Папа Франциск поблагодарил гостей за визит, вверил их материнской опеке Пресвятой Богородицы и попросил о молитве.