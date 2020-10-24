Папа: целостная экология требует глубокого обращения

23 октября Папа Франциск направил послание участникам международной встречи EcoOne; этот экологический проект движения Фоколяров проводится в рамках специального года, посвящённого пятой годовщине энциклики Святейшего Отца Laudato si’. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима сердечно приветствует участников международной встречи, которая исследует «аспект взаимоотношений между людьми и заботы о нашем мире с разных точек зрения, – этической, научной, социальной и богословской». Святейший Отец напоминает: основательница Фоколяров была убеждена, что мир несёт в себе харизму единства; принципы Кьяры Любич могут стать путеводителем в работе форума: «Всё взаимосвязано. Поэтому необходима забота об окружающей среде, соединённая с искренней любовью к людям, равно как и неустанное старание решать проблемы общества» (Энц. Laudato si’, 91).

Наши времена, отмечает Папа, нуждаются в безотлагательном принятии новой и более инклюзивной социально-экономической парадигмы, отражающей истину о том, что мы – «единое человечество, путники, сотворённые из единой человеческой плоти, дети одной и той же земли, нашего общего дома» (Энц. Fratelli tutti,8). Солидарность между людьми и окружающим миром требует твёрдой воли к разработке и осуществлению конкретных мер, способных гарантировать достоинство всех людей в их человеческих, семейных и производственных отношениях. Такая солидарность подразумевает борьбу со структурными причинами бедности и действенную защиту окружающей среды, подчёркивает Святейший Отец.

Чтобы достигнуть целостной экологии, необходимо глубокое обращение как на личном, так и на общественном уровне. Исследуя серьёзные проблемы современности, — среди которых изменение климата, необходимость устойчивого развития, вклад религии в преодоление экологического кризиса, — нужно порвать с логикой эксплуатации и эгоизма, поощряя практику умеренного и простого образа жизни. Святейший Отец выражает надежду, что работа международной конференции поможет взрастить в сердцах детей Божьих ответственность друг за друга, а также обновлённое усердие в добром управлении творением.

В конце послания Папа Франциск благодарит участников встречи за поиск новых путей целостной экологии ради общего блага человеческой семьи и всего мира.