Папа — Telam: в Церкви я сделал только то, о чем меня просили

«Я предпринял только то, о чем меня просили»: такой итог прошедших лет своего понтификата подвел Папа Франциск в интервью аргентинскому агентству Telam, отвечая на вопрос, удалось ли ему за эти девять лет осуществить все поставленные цели. Передает русская служба Vatican News.

«То, что я делал, было не моим изобретением, не было тем, что мне приснилось ночью из-за проблемы несварения, — сказал Папа. – Я собрал предложения кардиналов, прозвучавшие перед конклавом, о том, что должен был сделать будущий Папа».

Упоминая в особенности о реформе Римской Курии, Святейший Отец отметил, что в ней не было ничего «оригинального», исходящего от него лично: «Я начал то, что мы решили все вместе».

При этом Папа не отрицает «латиноамериканский» след в своем понтификате: «Латиноамериканская Церковь имеет долгую историю близости к народу… Это Церковь народная в подлинном смысле этого слова. Церковь народа Божьего вырождается, если народ больше не может выражать себя, и в конце концов она превращается в Церковь командиров, где командуют пастырские агенты».

Конечно, добавил Папа, и в Латинской Америке были попытки подчинить Церковь идеологии, например, когда ее хотели сделать инструментом марксистского анализа реальности посредством «богословия освобождения». В этом случае Церковь перестает быть народной и становится «популистской»: «Популизм — это идеология, которая объединяет народ, стремясь сгруппировать его в едином направлении», — пояснил Папа, приведя, в частности, пример, выходящий за рамки латиноамериканских реалий: популизм Гитлера.

Народная Церковь, о которой говорит Папа, хочет быть там, где больше всего слышен голос народа, а именно на экзистенциальных «окраинах»: «Окраина помогает понять центр», окраины – это те пространства, где люди высказываются свободней, подчеркнул Святейший Отец.

Отвечая на вопросы журналистки, Папа упомянул о формировании собственных взглядов в отношении окружающей среды. Он признался, что еще в 2007 году, услышав доклад одного бразильца о защите творения, «ничего не понял» и лишь со временем осознал необходимость затронуть эту тему в своем учительстве. После консультаций с учеными и с богословами родилась энциклика Laudato si’, — как потребность объяснить людям, что природа «не прощает» дурного обращения: «Невозможно помыслить человека без природы, а природу – без человека», — подчеркнул Папа Франциск.