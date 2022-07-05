Папа в интервью Telam рассказал о четырех грехах коммуникации

Может ли голос Папы Франциска, один из самых значимых в общественно-политическом смысле, что-нибудь изменить в этом мире? Этот вопрос задала Святейшему Отцу корреспондент информационного агентства Telam. Русская служба Vatican News продолжает публиковать отрывки этого большого интервью, в котором Папа затронул различные аспекты своего понтификата.

«Думаю, мой голос может что-то изменить, но не думаю, что многое, потому что это может быть болезненно, — ответил Папа Франциск. – Я говорю то, что чувствую перед Богом, перед людьми, честно и с желанием принести пользу. Меня особо не волнует, изменит это что-нибудь или нет: я больше думаю о том, что сказать, чтобы вещи смогли измениться сами».

Говоря о том, как СМИ передают его слова, Св. Отец отметил, что нередко масс-медиа извлекают сказанное из контекста, так что слова звучат не в том смысле, в каком Папа их говорит.

«Нужно быть очень внимательными. Например, тут была целая полемика из-за одного моего утверждения в иезуитском журнале. Я сказал: ʺЗдесь нет ни плохих, ни хорошихʺ, — и пояснил почему. Но мое утверждение взяли в отрыве от контекста, мол, Папа не осуждает Путина! Правда же заключается в том, что война – это нечто более универсальное, более серьезное, и нет плохих и хороших: мы все вовлечены, вот что нам нужно понять».

Папа отметил, что реальность всегда превосходит идею, и напряженность между ними не всегда «здоровая».

«Например, существует нечто объективное. Я хочу это передать и говорю: ʺВот что произошло и вот что я об этом думаюʺ. В этом случае я вступаю в игру, открываясь ответу другого. Если же я, передавая события, ʺобрезаюʺ их, не сообщая об этом, — это нечестно, это не является передачей истины… Вот почему так важно различать между тем, что случилось, и тем, что мы думаем об этом. Сегодня, к сожалению, фраза ʺя думаюʺ ведет к искажению действительности, и это очень серьезно».

Папа снова упомянул о четырех «грехах» в области коммуникации. Первый грех – это дезинформация: говорить о том, что нам удобно, и умалчивать об остальном. Второй грех – клевета, выдумывание фактов, которые могут уничтожить человека. Третий грех коммуникации – это диффамация, что значит приписывать человеку мнение, которое он уже изменил: «Это все равно что приносить взрослому подгузники, которые он использовал в младенчестве». Остановившись на этом последнем грехе, Папа назвал его «копрофилией», то есть любовью к экскрементам и грязи. В этом случае человек стремится очернить, ищет во всем скандал, потому что он им наслаждается.

Папа добавил: достаточно лишь небольшой нечестности в передаче информации, и история о волке, угрожающем Красной Шапочке, превращается в рассказ о банкете, на котором Красная Шапочка поедает волка.

«Коммуникация – это нечто священное, — отметил далее Папа Франциск. – Сегодня масс-медиа несут большую дидактическую ответственность: учить людей порядочности, учить общаться с помощью примера, учить совместной жизни». Перечисленные же выше грехи и «селективная правда» не помогают народу расти, отметил Папа. Передавать одну лишь правду не означает быть «дистиллированной водой», однако «говорить согласно той программе, которую тебе навязывают политическое движение или партия, и умалчивать об этом факте – неблагородно и некорректно», подчеркнул Папа Франциск. К сожалению, в современном обществе часто «неважно, что правда, а что нет». Это – проявление культуры безразличия, конформизма и релятивизма, констатировал Св. Отец.

Папа сравнил работу масс-медиа с операционным залом: во время хирургической операции высокие технологии применяются с точностью до миллиметра, поскольку на карту поставлена жизнь человека. Для СМИ критерий должен быть таким же: следует всегда помнить, что мы работаем в сфере технологий, которые воздействуют на жизнь человека, подчеркнул Святейший Отец.