Папа – Тавадросу II: да объединит нас Святой Дух

Сегодня мы призваны возобновить обязательства и обещания дружбы, молясь о Божьем утешении для страдающего человечества в наши дни. Об этом пишет Папа Франциск в послании возлюбленному брату, Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, передает русская служба Vatican News.

10 мая – важная экуменическая страница в отношениях между Католической и Коптской Церквами: именно в этот день в 1973 году Епископ Рима – Павел VI – впервые встретился с Коптским Патриархом Шенудой III. В 2013 году традиция укрепилась, когда 10 мая Папа Франциск впервые принял в Ватикане Тавадроса II. В этот памятный день, пишет Святейший Отец, мы подчёркиваем постоянную дружбу во Христе между двумя Церквами и совместный путь. Престолы апостолов Марка и Петра объединены духовными узами, за которые следует благодарить Бога, отмечает Папа и цитирует Евангелие от Иоанна (15,14), подчёркивая точное значение дружбы: «Помня слова Христа ‘Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам’, мы продолжаем наше паломничество христианского братства». «Дружба – самый верный путь к достижению единства между христианами, поскольку в ней мы видим лик самого Христа, Который больше не называет нас слугами, но друзьями, и Который молится, дабы ‘все были едино’».

Епископ Рима заверяет коптского иерарха в постоянной духовной близости и вверяет Тавадроса II заступничеству святого Афанасия, чья жизнь и учение вдохновляют обе Церкви на пути к полному и зримому единству. Напоминая о предстоящем празднике Пятидесятницы, Папа Франциск призывает Святого Духа, дабы Он «объединил нас более, чем когда-либо, и излил Свои дары утешения на нашу страдающую человеческую семью».