Папа: священник – человек сострадания, а не клерикализма

В полдень 29 марта Святейший Отец принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана общину Папской мексиканской коллегии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Папа Франциск отметил, что пастырям не следует отчаиваться и опускать руки перед лицом проблем, вызванных пандемией коронавируса: священники призваны созерцать Господа и подражать Ему, смотря на мир Его любящим взглядом, то есть с отцовской нежностью, примирением и братством, – Божьим стилем.

Всё более глубокое сходство с Добрым Пастырем пробуждает в каждом священнике подлинное сострадание как к вверенным ему овцам, так и к заблудшим, подчеркнул Епископ Рима. Только тогда, когда мы позволяем Христу воспитывать нас, растёт пастырская любовь, которой мы охватываем братьев и сестёр через нашу заботу и молитву. «Кроме того, это не позволяет нам запереться дома, в офисе или в своих увлечениях, но побуждает выходить навстречу людям и не оставаться на месте». В этом смысле, подчеркнул Папа, особую опасность представляют соблазны духовного обмирщения и клерикализма.

Святейший Отец посоветовал мексиканским священникам-студентам «гармонизировать академические, духовные, человеческие и пастырские аспекты постоянной подготовки» и отметил, что мирские соблазны могут привести пресвитеров «к поверхностным представлениям о самих себе, к самопредпочтению, потребительству и многим другим формам уклонения от ответственности». Помня об этом, никогда нельзя отводить взгляд от Христа, Страдающего Слуги: необходимо углублять корни веры, которые мексиканские священники унаследовали от своих епархий и которые являются плодом богатого процесса инкультурации Благой Вести. Замечательным примером такой инкультурации, отметил Епископ Рима, служит Пресвятая Дева Мария, чей святой образ почитается в часовне Папской мексиканской коллегии. Богородица Гваделупская «напоминает о предпочтительной любви её Сына, Который сделал нас участниками Своего священства». Именно поэтому следует с глубоким доверием обращаться к Небесной Матери, молясь о необходимых дарах и «зная, что она хранит нас своим покровом и милостью», – сказал в конце обращения Папа Франциск, преподал священникам апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.