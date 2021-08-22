Папа: св. Андрей Ким Тэгон – апостол благовестия в трудные време

21 августа Папа Франциск направил поздравительное послание римской общине католиков из Южной Кореи по случаю двухсотлетия со дня рождения святого Андрея Кима Тэгона, первого корейского католического священника.

В частности, Епископ Рима пишет:

«Это радостное событие даёт повод обратиться с молитвами к Богу Отцу, Который пожелал явить нам в лице святого Андрея Кима образцовое свидетельство героической веры и неутомимого апостола евангелизации в тяжёлые времена, отмеченные гонениями и страданиями для вашего народа. Вместе со своими сподвижниками он с радостной надеждой показывал, что добро торжествует всегда, ибо Господня любовь побеждает ненависть (Мк 1,21). Также в наши дни – когда многочисленные проявления зла уродуют прекрасное лицо человека, созданного по образу и подобию Божьему, – мы должны заново открыть для себя важность миссии каждого крещёного человека: в любой точке планеты христианин призван быть работником мира и надежды, готовым – подобно Доброму самарянину – склониться над ранами тех, кто нуждается в любви, помощи или в простом братском взгляде».

Святейший Отец выражает искреннюю признательность всей корейской церковной общине за её огромную щедрость в поддержке кампании вакцинации против COVID-19 в беднейших странах:

«Ваша чуткость и внимание к самым слабым членам Тела Христова побуждает служить другим и в то же время является настойчивым призывом к большей приверженности делу помощи самым последним. Большое спасибо!».

Епископ Рима ссылается на свою недавнюю энциклику Fratelli tutti: «Укрепление мира в стране не знает конца; скорее даже, это открытое начинание, нескончаемая задача, требующая участия каждого» (п. 232). Папа выражает надежду, что «те, кто трудятся над примирением на Корейском полуострове, будут и далее, с новой силой, добрыми ремесленниками мира и будут призывать всех людей к уважительному и конструктивному диалогу во имя всё более светлого будущего».

В конце послания Папа Франциск молится о небесном ходатайстве Пресвятой Девы Марии и о заступничестве корейских мучеников, от всего сердца преподаёт апостольское благословение римской общине католиков из Южной Кореи и просит их не забывать молиться о нём.

Христианская вера достигла Кореи в начале семнадцатого века. Даже без присутствия пастырей там сформировалась сильная и пылкая в вере община, которую направляли и взращивали полностью миряне, вплоть до 1836 года, когда в этот регион тайно прибыли первые миссионеры из Франции. Первые корейские христиане встретили сопротивление со стороны правительства и традиционной религиозности, и это привело к началу преследований, которые длились, в разных местах и с разной силой, на протяжении более ста лет. Однако эти гонения стали плодородным семенем новых христиан, вызвав поразительный расцвет Церкви в Корее. Из общего числа корейских мучеников, которое насчитывает примерно десять тысяч, известно и подтверждено документально мученичество 103 человек: мужчин и женщин, стариков, молодых и детей; самому старшему 79 лет, самому младшему — всего 13. Среди них ревностный священник Андрей Ким Тэгон и знаменитый апостол-мирянин Павел Чон Хасан. 6 мая 1984 года, во время пастырской поездки в Южную Корею, Папа Римский Иоанн Павел II причислил этих мучеников к лику святых.

Источник: Vatican News