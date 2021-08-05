Видеопослание Папы Франциска супругам: не стоит бояться неудач

«Церковь отчаянно нуждается в мужественной преданности супругов благодати Причастия», — сказал Папа в видеоролике, который адресован всем католическим семьям и был подготовлен в рамках нынешнего Года семьи Amoris laetitia.

Папа Франциск прокомментировал свидетельство итальянской семьи, которая делится опытом повседневной жизни с благодатью Причастия. Франческа и Донато женаты 18 лет. У них пятеро детей.

В ролике они отмечают, что Бог верен, доверяет и рассчитывает на супругов-христиан. Они подчеркивают, что человеческая клятва «во все дни жизни моей», произносимая во время Таинства брака, может быть реализована только через любовь Бога.

«Брак — драгоценный знак. Это образ любви Бога к нам. Это не значит, что любовь между мужем и женой должна быть полностью безупречной. Никто не может этого сделать. Однако любовь супруга — это динамичный процесс, который развивается и совершенствуется на протяжении всей жизни. Брак требует верности. Брак навсегда. Брак указывает на серьезность обязательств двух людей, любящих друг друга. Нежелание жениться означает нежелание брать на себя общественные обязательства, бояться, может быть, не быть до конца убежденным, не быть уверенным», — подчеркнул Святейший Отец, комментируя свидетельство.

Папа Франциск также сослался на слова итальянской супружеской пары, которая пережила уникальное действие Божьей благодати, особенно в трудные для их семьи времена:

«Нельзя бояться неудач. Страх — величайшее препятствие на пути к принятию Христа и Его плана жизни для нас. Церкви нужна мужественная верность супругов благодати Св. Причастия. Каждой паре необходимо свидетельствовать о красоте христианского брака, даже на фоне ежедневных трудностей и испытаний».

По материалам Vatican News