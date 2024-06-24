Папа – студентам Азии: нет дискриминации, да – близости. Онлайн-встреча «Наведение мостов через Азиатско-Тихоокеанский регион»

20 июня Папа Франциск провёл онлайн-диалог со студентами Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках проекта, организованного Университетом Лойолы в Чикаго и Папской комиссией по Латинской Америке. Передает русская служба Vatican News.

Отвечая на вопросы молодых католиков, Святейший Отец подчеркнул важность надежды и чувства принадлежности к обществу: оно укрепляет уверенность в своём человеческом достоинстве и спасает от уязвимости, которой сегодня подвержены многие молодые люди. Епископ Рима обсудил со студентами вопросы дискриминации, психического здоровья и стигматизации, попросив их проявлять близость и любовь друг к другу, никого не исключая: нужно крепко держаться за свою веру, не забывать о молитве и остерегаться изоляции, которая может привести к дурным привычкам и проблемам.

Папа Франциск призвал молодёжь свидетельствовать о вере и помнить о своей идентичности, подчеркнув: «Нельзя забывать о величии женщин. Женщины лучше мужчин в плане проницательности и способности создавать сообщества».

По словам Папы, в формировании подлинных христиан и граждан важную роль играет «координация сердец, умов и рук» и прежде всего – воспитание в вере. «Христиане подвергались гонениям с самого начала», поэтому преследования – явление не новое, продолжил Папа. Нельзя поддаваться искушению жить «разбавленным, теплохладным христианством», напротив, нужно быть «твёрдыми в вере и жить в этом смысле в духе мученичества», подчеркнул Папа и призвал лучше осознать трагедии прошлого, извлечь уроки для будущего и трудиться на благо мира: «Войне не должно быть места!». «Идеология – это болезнь», – заявил Епископ Рима, призвав молодёжь обратиться к своим ценностям, созидать гармонию и развивать диалог с другими культурами.

В конце онлайн-встречи Святейший Отец благословил собеседников и поблагодарил за то, что они поделились своими мыслями: это помогло ему лучше понять новые поколения, особенно сейчас, во время подготовки к апостольскому визиту в их регион.

«Наведение мостов через Азиатско-Тихоокеанский регион» входит в серию мероприятий с участием студентов, вдохновлённых призывом Папы Франциска к синодальности; на них обсуждаются актуальные вопросы и идеи для созидания лучшего будущего. Первая встреча – «Наведение мостов от Севера к Югу» – состоялась в феврале 2022 года, и в ноябре того же года прошла вторая – «Наведение мостов через Африку».