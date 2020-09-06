Папа: спорт исцеляет раны и создаёт узы дружбы

5 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане спортсменов, участников проекта солидарности «Мы бежим вместе» (#WeRunTogether), прошедшего по инициативе Святейшего Отца. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В рамках этого мероприятия состоялся аукцион спортивных предметов, призов и наград, подаренных олимпийскими и паралимпийскими чемпионами, который собрал около 100 тысяч евро.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец сказал: «20 мая вместе с вами мы начали спортивный проект солидарности ‘Мы бежим вместе’, желая поддержать и поблагодарить две структуры, находящиеся на передовой в помощи больным коронавирусом: больнице имени Иоанна XXIII в Бергамо и поликлинике в Брешии. Сегодня здесь присутствуют делегаты от их персонала. Добро пожаловать! Приветствую вас и всех ваших коллег в Италии и во всём мире, которые самоотверженно трудятся рядом с больными. Да вознаградит вас Господь за ваши старания! ‹…› Сегодня я хотел бы также поблагодарить многих спортсменов из разных стран, которые выставили на аукцион солидарности различные спортивные предметы».

Ценность проекта «Мы бежим вместе» заключается в силе «инклюзивного и братского спорта», способного создавать тесные человеческие связи и дарить всем равное достоинство, подчеркнул Папа:

«Фактически акция ‘Мы бежим вместе’ объединила на одном уровне знаменитых чемпионов и других чемпионов с ограниченными возможностями, тем самым делая честь спорту. Инклюзивный братский спорт способен также залечивать раны, наводить мосты и строить дружбу в обществе. Это – красноречивое послание, особенно для молодежи. Настоящий спорт всегда имеет такое любительское измерение».

Святейший Отец призвал ватиканскую ассоциацию Athletica Vaticana развивать благотворительное измерение спорта и выразил надежду, что их встреча, отложенная из-за пандемии, сможет состояться как можно скорее. В конце аудиенции Епископ Рима подарил гостям по экземпляру недавно опубликованной книги «Вступить в игру» (Ватиканское книжное издательство), в которой собраны его размышления на тему спорта:

«Спасибо всем вам за то, что вы делаете, и за эту встречу. С Божьей помощью мы побежим вместе, ради братства и человеческого достоинства. Спасибо!»