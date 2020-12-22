Папа – сотрудникам Ватикана: никто не должен лишиться работы

В полдень 21 декабря Папа Франциск по традиции встретился в Зале Павла VI с ватиканскими сотрудниками и поздравил их с наступающим Рождеством. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своём обращении Святейший Отец выразил признательность гостям за их служение Римской Курии и Государству Граду Ватикан. Пандемия COVID-19 создала значительные трудности для семей и для Святейшего Престола, и в этот непростой период «мы должны идти навстречу друг другу». Никого нельзя вытеснять на обочину, «никто не должен лишаться работы», пострадать от тяжелых экономических последствий пандемии, подчеркнул Папа Франциск. Перед лицом этих трудностей не существует никакой волшебной формулы, а есть общее стремление помогать друг другу, в поиске путей решения проблемы:

«При наличии доброй воли мы сможем решить её сообща. Помогите мне в этом, и я помогу вам; давайте же вместе, как одна семья, идти вперёд».

Несмотря на пандемию Рождество – это всегда праздник радости, отметил Папа, напомнив о пастырях, которые в ту знаменательную ночь пришли к Божьему Младенцу:

«Мы тоже должны отправиться к Иисусу: избавиться от лености, скуки, апатии, безразличия и страха, особенно во время этой тяжелой санитарной ситуации, когда нелегко найти энтузиазм в жизни и в вере».

Но именно вифлеемские пастыри помогают нам заново открыть для себя рождение Сына Божьего, созерцать в глубине сердец маленького Иисуса, принимая величайшую Божью милость:

«В Младенце Иисусе Бог показывает Себя достойным любви, преисполненным добра и кротости. Кого не охватит нежность пред маленьким ребёнком? Мы действительно можем всем сердцем любить такого Бога. Бог проявляет Свою доброту, чтобы спасти нас. А что значит быть спасенными? Это означает войти в жизнь Бога, стать Его усыновленными детьми через крещение. В этом величайший смысл Рождества: Бог становится человеком, дабы мы могли стать детьми Бога».

На обратном пути пастухи славили и хвалили Бога, подчеркнул Святейший Отец: встреча с Иисусом изменяет человека, и после праздников, преобразившись, нужно всегда «возвращаться к семейной жизни, трудиться, неся в мир Благую весть». Христиане призваны нести Евангелие словом и свидетельством, «но особенно радостью и миром, которые проистекают от веры и любви». Папа отметил, что «трудности и страдания не в силах заслонить свет Рождества Христова»: Его сияние рождает ту сокровенную, сердечную радость, которую ничто и никто не сможет у нас отнять.

В конце обращения к ватиканским сотрудникам Епископ Рима сказал:

«Многие из вас являются примером для других: трудятся ради семьи, в духе служения Церкви, и всегда с радостью, исходящей от осознания того, что Бог всегда посреди нас, Он – Бог-с-нами. Не забывайте: радость заразительна, и она полезна для всей рабочей общины. Хотя, например, также заразительна и печаль, исходящая от сплетен: но она уродлива и тянет на дно. Радость же заставляет расти, она легко передаётся другим. Будьте радостны, будьте свидетелями радости! От всей души поздравляю всех вас с Рождеством Христовым!».