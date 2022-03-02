Папа: смысл жизни охватывает все возрасты

На общей аудиенции 2 марта Папа Франциск продолжил тему старости, сразу отметив, что в библейских повествованиях о праотцах поражает их долголетие: речь идет о целых веках! Когда же у них начиналась старость? Что означает тот факт, что праотцы, породив детей, жили еще столетиями? Передает русская служба Vatican News.

Отцы и дети веками жили вместе, и это несет в себе глубокий символический смысл: «Как будто передача человеческой жизни, столь молодая по сравнению с сотворением вселенной, требует медленной и продолжительной инициации. Все является новшеством в начале истории создания, которое есть дух и жизнь». Эта инициация требует взаимной поддержки поколений. В определенном смысле каждая эпоха в человеческой истории вновь отражает этот смысл: «Как будто мы должны вновь и вновь, без спешки, ставить вопросы о смысле жизни, когда положение человека кажется наполненным новыми переживаниями и беспрецедентными вопросами». Время передачи смысла сокращается, но время его усвоения всегда требуют терпения.

Несомненно, старость принуждает к более замедленным темпам, но это не означает инерции: эти новые темпы открывают перед всеми смыслы, «сокрытые из-за одержимости скоростью». Союз двух крайних пределов жизни – детей и пожилых — помогает всем завязывать взаимные узы и обогащать свою жизнь человечностью. Современное общество, как правило, враждебно к старости, и не случайно оно враждебно также и к детям, добавил Папа. Однако одинаково важно «терять время» как на детей, так и на стариков: это «укрепляет человеческую семью».

Папа предложил задаться вопросом: умеем ли мы «терять время» на стариков или же мы одержимы скоростью? Умеем ли мы «терять время» на то, чтобы играть с детьми?

«Смысл жизни относится не только к возрасту от 25 до 60: смысл жизни – это всё, от рождения до смерти, и мы должны уметь взаимодействовать со всеми, взращивать отношения со всеми, — так наша зрелость станет еще богаче, еще сильнее».

Для этого необходима самая настоящая реформа, отметил Папа Франциск:

«Преобразовать деспотизм времени, которое постоянно нас подгоняет, в темпы, свойственные жизни».

«Да поможет нам Бог найти подходящую музыку для того, чтобы гармонизировать разные возрасты: детей и стариков, взрослых, — всех вместе: это будет прекрасное созвучие диалога», — сказал в заключение Святейший Отец.