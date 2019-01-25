Папа следит за ситуацией в Венесуэле и молится за всех венесуэльцев

В четверг, общаясь в Панаме с журналистам, временный директор Зала печати Святейшего Престола Алессандро Джизотти сообщил, что Папа Франциск, находящийся сейчас с визитом в Центральной Америке, внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

«Святейший Отец, которого новости из Венесуэлы застали во время его Апостольского визита в Панаму, тем не менее со всем вниманием следит за развитием ситуации и молится как за жертв столкновений, так и за весь венесуэльский народ. В свою очередь, Св. Престол прилагает все усилия, чтобы спасти население страны от дальнейших страданий». — цитирует главу пресс-службы Vatican News.