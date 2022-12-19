Папа скорбит о смерти кардинала Полетто

Папа Франциск возносит заупокойные молитвы о 89-летнем итальянском кардинале Северино Полетто, который скончался после долгой болезни 17 декабря в пригороде Турина Монкальери. Передает русская служба Vatican News.

В послании соболезнований на имя туринского архиепископа Святейший Отец выражает близость поместной епархии, родственникам новопреставленного кардинала и всем тем, кто знал и уважал его, с теплотой «вспоминая этого собрата, который целиком посвятил себя пастырству святого Народа Божьего».

Папа Франциск с благодарностью отзывается об усердных трудах Северино Полетто на евангелизационном, миссионерском и катехизическом поприще Церкви; иерарх был очень близок к мирянам, семьям, молодёжи и епархиальному духовенству, подчёркивает Епископ Рима.

В конце телеграммы Папа возносит молитвы Господу, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии и св. Иоанна Крестителя Он принял Своего верного слугу, «который искренне и самоотверженно отдал свою жизнь Господу и Церкви», в Небесный град, и от всего сердца преподаёт утешительное благословение всем, кто скорбит о его кончине и примет участие в заупокойных богослужениях.

Со смертью Северино Полетто Коллегия кардиналов начитывает 224 иерарха, из которых 126 избирателей и 98 без права голоса.