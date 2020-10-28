Папа скорбит о детях, убитых в Камеруне

Во время общей аудиенции в среду 28 октября Папа Франциск выразил скорбь по поводу произошедшего на днях зверского убийства нескольких учеников одной из школ в Кумбе, Камерун.

«Я испытываю большое замешательство из-за этого поступка, столь жестокого и бессмысленного, отнявшего жизни невинных детей во время уроков в школе. Пусть Бог просветит сердца, дабы подобные жесты никогда больше не повторялись, а истерзанные регионы Северо-Востока и Юго-Востока страны смогли наконец обрести мир! Я надеюсь, что оружие умолкнет, будет обеспечена безопасность всех людей и право каждого молодого человека на образование и на будущее. Выражаю семьям, городу Кумбе и всему Камеруну свою близость и взываю об утешении, которое может даровать один лишь Бог».



Источник: Vatican News