Папа: Синод – гармония среди различий и знак миротворчества

Вечером 26 октября Папа Франциск завершил в Ватикане Синод епископов обращением к представителям Католической Церкви со всего мира. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, итоговый документ Генеральной ассамблеи Синода – это результат трёх лет диалога, молитвы, внимательного слушания, направленных на понимание синодальности Церкви в современном мире. Каждый шаг на этом пути помогает миссии Церкви – свидетельствовать Евангелие не только словами, но и поступками.

Папа отметил, что итоговый документ Синода имеет три аспекта. Во-первых, он важен для него лично как для Епископа Рима, поскольку подчёркивает необходимость диалога и открытости. Папа признал, что и сам нуждается в умении слушать, ведь только так можно верно ответить на ежедневный призыв Христа: «Укрепляй братьев и сестёр, паси овец Моих». Церковь стремится к гармонии, по благодати Божьей открываясь Святому Духу, избегая предвзятости и жёсткости.

«Теперь, в свете того, что появилось на пути Синода, нам предстоит принятие решений. В эпоху войн мы должны быть свидетелями мира, научившись придавать реальную форму примирению различий».

Во-вторых, итоговый документ является даром всему Народу Божьему народу. Папа выразил надежду, что участники Синода донесут до своих общин всё, что обсуждалось в ходе октябрьской ассамблеи, чтобы принятый текст «ожил» в церковной жизни. Именно личный опыт и свидетельство участников делают документ доступным и понятным в общинах по всему миру.

«То, что мы пережили, – это дар, который нельзя держать при себе. Импульс от этого опыта, отражением которого стал итоговый документ, побуждает нас смело свидетельствовать о том, что можно идти вместе, сохраняя многообразие».

Третьим даром, по словам Папы, является сам опыт совместного пути: он стал примером того, что в условиях разобщенности и конфликтов возможно достигать единства и мира через диалог и примирение. Церковь должна быть домом для всех, независимо от различий.

По словам Святейшего Отца, итоговый документ уже содержит конкретные рекомендации для миссии Церкви на всех континентах и в разных культурных контекстах, поэтому он не будет составлять специальное постсинодальное апостольское увещание.

В конце обращения Папа выразил глубокую признательность всем участникам ассамблеи, подчеркнув, что дальнейшее единство Церкви требует времени, молитвы и готовности к диалогу.

«Все это – дар Святого Духа: именно Он творит гармонию. Пусть гармония сохранится даже тогда, когда мы покинем этот зал, и пусть дыхание воскресшего Господа поможет нам делиться полученными дарами».