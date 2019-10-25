Папа – сервитам: будьте людьми надежды

25 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов 214-го Генерального капитула Ордена Служителей Девы Марии (OSM), который был основан в XIII веке во Флоренции. Только что завершившийся Генеральный капитул сервитов проходил в течение месяца в городке Аричча близ Рима. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к монашествующим, Епископ Рима напомнил об основах их миссии и апостольства, вдохновлённых Пресвятой Богородицей: сервиты должны быть людьми надежды, уметь отвечать на вызовы, которые современный мир ставит перед Церковью и перед их общиной. В этом аспекте показателен опыт семи святых основателей Ордена, которые начали служение после периода отшельничества на горе Сенарио около Флоренции: именно здесь они по настоящему встретились «с Тем, Кто есть Надежда, – с Иисусом Христом», и это позволило им принять действенное участие в повседневной жизни народа и свидетельствовать о Благой Вести, служа обществу и Церкви.

Святейший Отец подчеркнул, что члены монашеского Ордена Служителей Пренепорочной Девы Марии являются свидетелями Евангелия, переживая личное посвящение себя Марии, что выражается в постоянном стремлении подражать Ее образу жизни, суть которого особенно ярко проявляется в четырех ключевых моментах: когда сразу после события Благовещения Дева Мария спешит на помощь Елизавете; когда Она в Кане Галилейской испрашивает у Иисуса чудо претворения воды в вино, чтобы тем самым доставить радость молодоженам; когда Богоматерь, тяжко скорбя, но не теряя веры, склоняется у подножия Креста; и, наконец, когда Она вместе с учениками Господа прилежно молится и удостаивается схождения Духа Святого. «Отталкиваясь от этих четырех богородичных ‘моментов’, — сказал Святейший Отец, — вы призваны постоянно совершенствовать харизму своего Ордена, в полной мере реализуя ее, делая ее эффективным инструментом надежды перед лицом тех вызовов, с коими современный мир обращается к Церкви и вашему Ордену».

Быть человеком надежды, отметил Понтифик, означает продвигать диалог, единство и братство, которые являются важными элементами святости; это означает смело решать злободневные проблемы. Святейший Отец призвал монашествующих к ответственному – в духе Евангелия – использованию СМИ, которые также способны разрушить достоинство людей, ослабить духовный импульс, ранить братскую жизнь. Ещё одной трудностью может стать мультикультурализм: нелегко привести в гармонию различия между людьми, но это возможно, если мы предоставим место Святому Духу, Который в этом деле мастер, отметил Папа Франциск.

«Так пусть же ваши общины станут знаком всеобщего братства, школами доброжелательности и интеграции, открытыми пространствами взаимности. Благодаря этому свидетельству вы сможете избежать разногласий и отчуждений, предубеждений превосходства или неполноценности, культурных, этнических, языковых барьеров и разделяющих стен. Ваши общины станут такими в той мере, в какой вы сами будете людьми общения, братства и единства, какими были ваши отцы-основатели», — сказал в заключение Преемник Святого Петра.