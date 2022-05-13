Папа: семья – «кайрос» нравственного богословия

13 мая Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане участников международной конференции по нравственному богословию, организованной Папским григорианским университетом и Папским богословским институтом наук о браке и семье им. Иоанна Павла II. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к делегатам, Епископ Рима отметил, что симпозиум проходит в контексте Года семьи, призванного углубить понимание апостольского увещания «Amoris laetitia» и «направить пастырскую практику Церкви, которая стремится быть всё более синодальной и миссионерской».

Нравственному богословию полезно черпать из богатой духовности семьи, домашней Церкви, которая сегодня подвергается тяжёлым испытаниям, подчеркнул Папа. Эпохальные изменения «побуждают нравственное богословие принимать вызовы нашего времени и говорить на языке, понятном собеседникам», помогая супругам преодолевать невзгоды и контрасты. Для этого необходимо богословское осмысление, по-настоящему внимательное «к ранам человечества», отметил Святейший Отец, подчеркнув «необходимость меж- и трансдисциплинарности как внутри теологии, так и между теологией, общественными науками и философией».

Различные богословские подходы следует не просто сопоставлять, но и помогаь им вести диалог в служении одной великой цели, выраженной в вопросе: «Как христианские семьи – в радости и трудах супружеской, сыновней и братской любви – могут сегодня свидетельствовать о благой вести Евангелия Иисуса Христа?». Именно по этой причине возникает живая потребность в диалоге с семьями. Брак и семья могут стать «кайросом» для нравственного богословия, которое призвано начинаться с живого опыта и чувства веры (sensus fidei) христиан. Евангельская нравственность, отметил Папа, далека от идеализма и морализма: в основе христианской жизни лежит благодать Святого Духа, полученная в живой вере, которая порождает дела милосердия.

Папа Франциск призвал богословов «переосмыслить категории нравственного богословия в их взаимной связи». Кроме того, различие культур – это драгоценная возможность, которая помогает ещё больше понять, насколько Евангелие может обогатить и очистить нравственный опыт человечества в его культурном многообразии». «Чувство веры христиан в многообразии культур обогащает Церковь, чтобы она могла быть сегодня знаком милосердия Бога, который не устаёт от нас», – подчеркнул Святейший Отец, пожелав участникам симпозиума, чтобы их труды были неотъемлемой частью синодального пути Церкви.

Фото — Vatican.va