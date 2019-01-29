Папа: сексуальное воспитание должно быть свободно от идеологий

Сексуальное воспитание должно быть свободно от «идеологической колонизации»: Папа Франциск подчеркнул это на пресс-конференции, состоявшейся на борту самолета по пути из Панамы в Рим.

Панамский журналист обратил внимание Папы на то, что в Центральной Америке чрезвычайно высоко число ранних беременностей, и в одной только Панаме в прошлом году их насчитывалось десять тысяч. Многие обвиняют в этом Католическую Церковь, которая якобы выступает против сексуального воспитания в школах: именно Церковь руководит многочисленными школами и вузами в Латинской Америке.

«Я считаю, что в школах необходимо осуществлять сексуальное воспитание, — ответил Папа Франциск. – Половые отношения – это дар Божий, а не чудовище. Дар Божий, чтобы любить: совсем другое дело, когда его используют для зарабатывания денег или эксплуатируя других. Необходимо давать объективное сексуальное воспитание, свободное от идеологических колонизаций. Когда сексуальное воспитание в школах пропитано идеологическими колонизациями, оно разрушает человека. Сексуальная сфера, являясь Божиим даром, требует воспитания, и без жесткости. Воспитании – educare, от слова «educere», выявлять лучшее в человеке, сопровождая его в пути. Проблема заключается в тех, кто несет ответственность за воспитание как на национально уровне, так и на местном и на уровне каждого школьного учреждения: каким учителям это доверить, какие учебники выбрать? Я их видел: учебники всех типов, там есть вещи, помогающие расти, и вещи, которые приносят вред. Не знаю, объективно это или нет, — что в Панаме нет сексуального воспитания, – поэтому говорю, не углубляясь в политические проблемы Панамы: давать детям сексуальное воспитание необходимо. Идеально начинать это дома, с родителями. Это не всегда возможно в силу различный семейных обстоятельств или потому, что они не знают, как это делать. Тогда это восполняет школа, и она должна это делать, иначе появится пробел, который может заполнить любая идеология».



Ольга Сакун

Источник: Vatican News