Папа: сегодня говорить о разоружении более чем уместно

В Вене проходит Первая конференция стран-членов Договора о запрещении ядерного оружия. По этому случаю Папа Франциск обратился к ее участникам с посланием, которое зачитал ватиканский секретарь по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Передает русская служба Vatican News.

В послании, адресованном президенту конференции Александру Кменту, Папа задается вопросом: уместно ли говорить об обязательстве по запрещению ядерного оружия в контексте, охарактеризованном нестабильностью и конфликтностью? – и отвечает: «В этот особенный исторический момент, когда мир как будто находится на перепутье, мужественный подход этого правового инструмента, в значительной мере вдохновленного этическими и нравственными аргументами, представляется еще более уместным». Сегодня разговоры о разоружении могут показаться парадоксом, тем не менее «мы должны понимать опасность близоруких подходов к национальной и международной безопасности и к рискам распространения оружия». Папа возобновляет свой призыв заставить умолкнуть все виды оружия и искоренить причины конфликтов, неустанно прибегая к переговорам: «Тот, кто ведет войну, забывает о человечности!».

«Мир не делится на части, и чтобы он был действительно справедливым и долгосрочным, он должен быть всеобщим. Полагать, будто безопасность и мир для некоторых не связан с коллективной безопасностью и миром для остальных – это обманчиво и непродуктивно».

Святейший Престол, подчеркивает Папа, убежден, что мир, свободный от ядерного оружия, не только необходим, но и возможен. В системе коллективной безопасности нет места ядерным вооружениям и другим видам оружия массового уничтожения. Кроме того, нельзя недооценивать риски, связанные с содержанием такого вида оружия, с более или менее умышленными инцидентами, которые могут привести к поистине печальным последствиям.

Папа вновь утверждает, что использование ядерного оружия и простое обладание им безнравственно:

«Попытка защитить и обеспечить стабильность и мир с помощью обманчивого чувства безопасности и ʺравновесия террораʺ, подкрепленных менталитетом, основанным на страхе и недоверии, неизбежно приведет к отравлению отношений между народами и будет препятствовать всякой возможной форме диалога».

Для того, чтобы довести до конца процесс разоружения, необходимо, чтобы он «коснулся сердца людей»: каждый должен вносить убежденный вклад в искоренение страха войны из человеческих умов, цитирует Папа своего предшественника Иоанна XXIII и поясняет, что дело разоружения требует ответственного подхода на различных уровнях: во-первых, на уровне общественном, на уровне государств, составляющих единую семью наций; во-вторых, на личном уровне, что требует воспитания в духе мира.

Договоры о разоружении, подчеркивает Святейший Отец, — это больше, нежели просто юридические обязательства: это также и нравственный долг, в основе которого лежит доверие между государствами и их представителями, укорененные в доверии граждан к собственным правительствам. Трактаты о разоружении – это не признак слабости, но «источник силы и ответственности, поскольку они укрепляют доверие и стабильность».

В конце послания Папа призывает участников Первой конференция стран-членов Договора о запрещении ядерного оружия «продвигать культуру жизни и мира, основанную на достоинстве человека и на убежденности, что все мы братья и сестры». Со своей стороны, заверяет Папа, «Католическая Церковь остается безвозвратно верной делу продвижения мира между народами и нациями и воспитания в духе миролюбия с помощью своих институтов».