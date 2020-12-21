Папа: рождественский вертеп – катехизис народа Божия (ФОТО)

После чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск приветствовал верующих, собравшихся на площади Святого Петра, и пригласил их посетить выставку «100 Рождественских вертепов», устроенную внутри колоннады Бернини. Святейший Отец назвал вертепы «катехизисом веры для народа Божия». Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Пусть приближающееся Рождество станет для каждого из нас возможностью для духовного обновления, молитвы, обращения, возрастания в вере и братства: давайте посмотрим вокруг себя, особенно на тех, кто обездолен, — сказал Папа. — Страдающий брат, где бы он ни был, принадлежит нам. Это Иисус в яслях: каждый страдающий – это Иисус».

«Рождество должно стать нашей близостью к Иисусу в этих братьях и сестрах. В них – тот самый вертеп, к которому мы должны пойти с солидарностью, чтобы по-настоящему встретить Искупителя в нуждающихся людях. Так что давайте пойдем навстречу Святой ночи, ожидая исполнения тайны спасения», — призвал Папа.

Также после молитвы «Ангелус» Святейший Отец выразил сочувствие морякам, которые более других пострадали от коронавирусной пандемии. Около 400 000 из них застряли на судах, завершив свои контракты, но из-за пандемии не могут вернуться домой. Папа заверил в своей молитве о моряках и призвал правительства «сделать всё, что в их силах, чтобы дать им возможность вернуться к своим близким».