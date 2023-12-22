Папа — Римской Курии: слушайте, распознавайте, будьте в пути (+ ФОТО)

Слушать, распознавать, двигаться: эти три действия являются ключевыми для сотрудников Римской Курии, занимающих руководящие должности. Папа Франциск принял их на традиционной предрождественской аудиенции 21 декабря. Передает русская служба Vatican News.

Как вера, так и служение куриальных сотрудников должны предполагать умение слушать, причем слушать «на коленях», отметил Папа, констатировав:

«Иногда, в том числе и при общении друг с другом, мы рискуем вести себя как хищные волки: стараемся сразу же поглотить слова собеседника, не выслушав по-настоящему, и незамедлительно опрокидываем на него наши реакции и суждения. Но для того, чтобы слушать друг друга, необходимо внутреннее молчание, а также пространство тишины между выслушиванием и ответом».

Этому можно научиться с помощью молитвы, добавил Святейший Отец, призвав служащих Курии вновь открыть для себя ценность взаимоотношений, стараясь освободить их от формализма и наполнить евангельским духом, прежде всего прислушиваясь друг к другу. Папа сослался на наставление святого Игнатия Лойолы: «Каждый благочестивый христианин должен стараться истолковывать в положительном смысле высказываемое ближним суждение скорее, нежели осуждать его; если же он не может оправдать его, то должен попросить у ближнего разъяснения, каким образом тот понимает свое суждение; если же тот заблуждается, он должен с любовью его наставить; если же и это окажется недостаточным, то должен использовать все соответствующие средства, чтобы повлиять на ближнего и привести его к познанию истины и спасению».

Следующее ключевое действие — распознавание, которое является «искусством духовной жизни, совлекающим с нас притязание, будто мы уже все знаем, риск думать, что достаточно применения правил, искушение действовать, также и в жизни Курии, просто повторяя шаблоны и не учитывая, что тайна Бога превосходит нас всегда, а жизнь людей и окружающая действительность всегда будут выше идей и теорий».

Третье действие, которое должно вдохновлять службу в Курии, — это движение. Папа проводит параллель с Волхвами: когда мы по-настоящему принимаем радость Евангелия, мы стремимся отправиться в путь навстречу Господу и полноте жизни. Если мы последуем за светом, то он неизбежно приведет нас к новым, неизведанным горизонтам. Сегодня, шестьдесят лет спустя после Собора, все еще не утихают дискуссии о разделении между «прогрессистами» и «консерваторами», в то время как настоящее разделение происходит между теми, кто вдохновляется любовью, и теми, кто следует привычке, подчеркнул Папа Франциск.