Папа Римский завершил свой визит в Монголию (ФОТО + ВИДЕО)

4 сентября завершился 43-й международный апостольский визит Святейшего Отца в Монголию, проходивший под девизом «Надеяться вместе». В полдень по местному времени самолёт A330 итальянской авиакомпании ITA Airways с Папой Франциском на борту покинул аэропорт Улан-Батора и направился в Рим, сообщает русская редакция Vatican News.

Последним этапом пятидневной поездки Святейшего Отца стала встреча с работниками благотворительных организаций и торжественное открытие столичного «Дома милосердия». По окончании утренней встречи Епископ Рима прибыл в столичный аэропорт, где состоялась прощальная церемония с участием гражданских и церковных властей страны.

Покидая Монголию, Святейший Отец направил президенту страны благодарственную телеграмму, в которой выразил глубокую признательность за тёплый приём, заверяя главу государства в своих молитвах о мире, единстве и процветании монгольского народа.

Прибытие в римский аэропорт Фьюмичино запланировано на 17 часов 20 минут по итальянскому времени. Затем Папа Франциск переедет в Ватикан.

Апостольская поездка Святейшего Отца в Монголию проходила с 31 августа по 4 сентября.