Папа Римский запустил волну новых назначений в Ватикане — СМИ

Папа Франциск запустил серию кадровых перестановок в канун вступления в силу новой конституции Ватикана в июне с назначения двух секретарей в Конгрегацию вероучения и утверждения новых руководителей в Департамент служения целостному развитию человека, передает Седмица со ссылкой на Католическое информагентство CNA.

Опубликованная 19 марта апостольская конституция Praedicate evangelium определяет задачи и должности Римской курии. Документ готовился почти девять лет и вступает в силу 5 июня. В этот день департаменты Ватикана изменят названия, а некоторые из них получат новые полномочия, определяемые новыми правилами и положениями. К примеру, сроки службы священников в Курии будут ограничены двумя пятилетками.

Общая реформа готовилась рядом решений Папы Франциска – и началась двумя важными событиями в последние месяцы. Сначала была реорганизована Конгрегация вероучения – в ней были выделены дисциплинарный и доктринальный отделы. Затем Папа решил не продлевать срок полномочий кардинала Питера Тарксона на посту префекта Департамента служения целостному развитию человека. С начала 2022 года обязанности ее временного президента исполняет кардинал Майкл Черни – иезуит, ранее второй секретарь отдела по делам мигрантов и беженцев в Дикастерии; а временным секретарем стала сестра Алессандра Смерилли.

Для Конгрегация доктрины веры Папа Франциск подобрал новых секретарей, руководствуясь «соображениями должной преемственности и новизны». Преемственность олицетворяет дисциплинарный отдел, с 2017 года возглавляемый Джоном Джозефом Кеннеди, пришедшим в Конгрегацию в 2003 году. А новизну олицетворяет доктринальный отдел: его секретарем назначен Армандо Маттео, пришедший в 2021 году на должность заместителя второго секретаря.

В Конгрегацию очень скоро будет назначен новый префект – потому, что кардинал Луис Ладария достиг 78 лет и на три года «пересидел» 75-летний пенсионный возраст. Предполагают, что новым префектом станет Чарльз Шиклуна, архиепископ Мальтийский и нынешний адъюнкт-секретарь Конгрегации.

Назначение двух новых секретарей не предварялось их возведением в епископский сан. По новой конституции Praedicate evangelium, власть определяется служением (миссией), а не епископством, а потому сан более не обязателен для занятия высоких постов в дикастериях. Кстати, сестра Алессандра Смерилли, второе по рангу лицо в Дикастерии содействия целостному человеческому развитию, также не имеет епископского сана.

Ожидаются также скорые назначения других глав дикастерий и отставки нескольких кардиналов-куриалов. Так, возможно уйдет кардинал Джанфранко Равази, 79-летний президент Папского совета по культуре (этот совет войдет в новую Дикастерию по культуре и образованию). Нынешний префект Конгрегации образования кардинал Джузеппе Версальди также уже старше 75 лет. Полагают, что на смену ему придет кардинал Жан-Клоде Холлерих. Кардинал Марк Уэлле , префект Конгрегации епископов, также достиг пенсионного возраста – как и кардинал Леонардо Сандри, префект Конгрегации Восточных Церквей. Хотя полагают, что последний может на некоторое время остаться в надзорной роли как помощник руководителя новой Дикастерии Восточных Церквей. Весьма вероятно, что Папа назначит новых кардиналов под новые должности. Также не исключено, что Папа продолжит эти назначения в июне после вступления в силу Praedicate evangelium – и оставит своему преемнику в наследство дальнейшие реформы.