Папа видит во Всемирных днях молодежи противоядие к «анестезии», которая делает нас безразличными

Папа Франциск написал предисловие к книге португальской журналистки Ауры Мигел «Долгий путь к Лиссабону»: автор рассказывает об истории Всемирных дней молодежи в виду предстоящей очередной международной встречи в Лиссабоне. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец высоко оценил это исследование Ауры Мигел, в особенности то, что она помещает каждый День молодежи в контекст времени, сопровождая свой рассказ хронологией основных событий в мире и в Церкви.

Папа пишет, что как он, так и его предшественник Бенедикт XVI пережили похожий опыт: поводом для первой зарубежной поездки понтификата для обоих был именно Всемирный день молодежи – для Папы Бергольо в Рио-де-Жанейро, а для Папы Ратцингера – в Кельне.

Дни молодежи всегда становятся особыми моментами в жизни множества молодых людей, отмечает Папа, и они играют важную роль для «цифрового поколения» юношей и девушек, рискующих изо дня в день изолироваться в виртуальном пространстве, попадая в ловушку агрессивного рынка с его надуманными потребностями. Этот риск увеличился после пандемии COVID-19: монитор компьютера или смартфона все чаще становится барьером между ними и остальным миром.

«Сегодня, после ужасного опыта пандемии, поставившего нас перед трагическим фактом, что мы не являемся хозяевами нашей жизни и судьбы, что мы можем спастись только вместе, — сегодня мир низвергся в пропасть войны и новой гонки вооружений. Новая гонка вооружений кажется безудержной и угрожает тем, что мы придем к самоуничтожению. Война в сердце христианской Европы, — это лишь один из множества фрагментов Третьей мировой войны, продолжающейся, к сожалению, уже несколько лет. Многие войны, многие конфликты по-прежнему забыты, неописуемое насилие стало постоянным».

Каким образом все это относится к молодежи? К чему призваны молодые люди перед лицом этих вызовов? Молодежь призвана сказать «нам не все равно», — утверждает Папа:

«Нам не все равно, нас волнует участь миллионов людей, многих детей, у которых нет воды, питания, медицинского обслуживания, в то время как правители как будто соревнуются в расходах на самые изысканные вооружения».

Папа видит во Всемирных днях молодежи противоядие к «диванному» образу жизни, к «анестезии», которая делает нас безразличными.

«ВДМ – это благодатное событие, оно пробуждает, расширяет горизонт, укрепляет стремления нашего сердца, помогает мечтать и устремлять взгляд все дальше», — подчеркивает Папа Франциск.