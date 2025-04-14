Папа Римский — участникам Международного конгресса UNIV: «Будьте стойкими в надежде»

В минувшую субботу Святейший Отец обратился с приветственным посланием к академической молодёжи, собравшейся в Риме на Международный конгресс UNIV. Это событие объединяет молодых людей, стремящихся углубить свою веру и понимание современных вызовов в свете христианских ценностей.

Студенческий форум, проходящий с 12 по 20 апреля, ознаменован двумя важными юбилеями, источниками особого вдохновения: Святым 2025 годом и столетием со дня рукоположения св. Хосемарии Эскривы, основателя Opus Dei. По словам Папы Франциска, это даёт множество поводов поблагодарить Бога и побуждает молодёжь неустанно следовать по пути «веры – с энтузиазмом, милосердной любви – с усердием, надежды – с постоянством» (см. 1 Фес 1,3).

Епископ Рима выражает сердечную солидарность с участниками конгресса и заверяет в молитвенной поддержке. Он просит Господа, дабы время паломничества и братского общения вдохновило юные сердца на то, чтобы «нести всем Евангелие Иисуса Христа умершего и воскресшего как весть о надежде, что исполняет обетования, ведёт к славе и, будучи основанной на любви, никогда не разочаровывает» (см. Spes non confundit, 2).

«Да благословит вас Иисус и да сохранит Пресвятая Дева, – пишет Папа Франциск. – Прошу вас, не забывайте молиться обо мне».

В этом году Конгресс UNIV собрал в Вечном городе около 3000 студентов из разных стран мира. В рамках форума молодёжь участвует в богослужениях Страстной седмицы, духовных конференциях, культурных программах и академических мероприятиях. Особое внимание в этом году уделено размышлению о гражданственности и общем благе с христианской точки зрения: как жить верой в современном глобализированном мире, сохраняя подлинную солидарность и ответственность перед всем обществом.

Международный конгресс вдохновлён идеей основателя прелатуры Opus Dei св. Хосемарией Эскривой. Он проводится с 1968 года и ежегодно объединяет студентов, желающих провести Страстную неделю и Пасху в Риме рядом с Папой. Молодёжь обсуждает нравственные и общественные вызовы современности, участвует в круглых столах и культурных мероприятиях, чтобы лучше понять христианскую ответственность за общее будущее человечества. За последние 57 лет в конгрессе UNIV приняли участие более 100 000 студентов из различных университетов мира.



Источник: русская служба Vatican News