Папа Римский рассказал о подготовке к своим похоронам

Папа Римский Франциск хочет, чтобы после смерти его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре, которая является одной из четырех главных базилик Рима. Об этом он заявил в интервью мексиканскому телеканалу N+.

«Место уже подготовлено, хочу, чтобы меня похоронили в Санта-Мария-Маджоре. Да, потому что я очень предан этому месту, я всегда ходил туда. <…> Существует очень сильная связь, — сказал Франциск. — Я уже встречался с организаторами церемонии похорон».

Ранее Святейший Отец был вынужден отказаться от запланированной на начало декабря поездки в Дубай на Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата из-за гриппа, сопровождаемого воспалением дыхательных путей.

«Я чувствую себя лучше. Иногда мне говорят, что я безрассуден, потому что хочу что-то делать и двигаться. Но это хорошие знаки, я вполне здоров», — добавил Папа Римский в заявлении телеканалу.



Источник: ТАСС