Папа Римский принял президента Палестины (+ ФОТО)

12 декабря президент Государства Палестина Махмуд Аббас посетил Ватикан в рамках своего краткого визита в Рим, передает Vatican News со ссылкой на Зал печати.

На частной аудиенции Махмуда Аббаса принял Папа Франциск. Беседа Епископа Рима и президента Палестины с глазу на глаз продлилась полчаса. Темы, обсуждавшиеся на встрече, не разглашаются. Среди подарков, которыми обменялись стороны, панно с изображением Франциска у выстроенной Израилем стены в Вифлееме, у которой он остановился во время визита на Святую Землю в 2014 году.

Затем палестинский лидер встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были подтверждены добрые двусторонние отношения и отмечен важный вклад Католической Церкви в развитие палестинского общества, включая помощь в условиях тяжелейшей гуманитарной ситуации в Газе. Участники беседы выразили надежду на прекращение огня и скорейшее освобождение всех заложников.

Осудив любые формы терроризма, стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования вопроса двух государств исключительно дипломатическим путём. Такое решение должно помочь Иерусалиму, наделённому особым статусом, стать местом встречи и дружбы между тремя великими монотеистическими религиями.

Участники встречи выразили пожелание, чтобы «Юбилей 2025 года содействовал возвращению паломников на Святую Землю, жаждущую мира», сообщается в коммюнике Ватиканского зала печати.