Никас Сафронов встретился с Папой Римским и подарил ему картину с МКС

Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции народного художника РФ Никаса Сафронова. Как Сафронов рассказал корреспонденту ТАСС, он преподнес понтифику два своих полотна и обсуждал возможность проведения выставки в Ватикане.

«Я предложил провести выставку, и Папа Франциск сразу согласился. Для него крайне важно строить мосты через духовность и культуру. Он всегда подчеркивал значимость культуры, а продвижение культурных ценностей считает одним из важных элементов повышения всеобщей духовности. Это крайне важная для него тема», — поделился Сафронов. Он также отметил интерес Франциска к русской культуре.

Мастер рассказал, что в центре выставки его работ будет тема духовности России. «Это церкви и храмы Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого кольца России, российские пейзажи, а также виды и итальянских городов и природы», — сказал он.

Живописец лично вручил в подарок Папе Франциску его портрет.

Понтифик высоко оценил также преподнесенную картину с изображением его первого места служения — храма Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе. Сафронов напомнил, что она побывала на борту Международной космической станции с марта по конец сентября 2022 года, была в открытом космосе и вместе с экипажем сделала более 3 тыс. витков вокруг Земли. «Он был особо тронут этим подарком, поскольку именно там он начинал свое служение, когда даже представить не мог, что будет избран на престол Святого Петра», — сказал художник.

Никас Сафронов — одна из знаковых фигур современного российского искусства, академик Российской академии художеств. Его творчество широко известно, его кисти принадлежат портреты глав государств и знаменитостей. Является лауреатом многочисленных премий и наград, включая награды за благотворительную деятельность. Это не первая встреча Сафронова с главой Римско-Католической Церкви. В начале 2000-х годов он встречался с Папой Иоанном Павлом II.



(Фото из личного архива художника / открытых источников)