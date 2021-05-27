Папа Римский поцеловал концлагерный номер бывшей узницы Освенцима

Лидия Максимович (до удочерения — Людмила Бочарова) — одна из немногих выживших после концлагеря Аушвиц-Биркенау. Она попала туда ребенком и была одним из подопытных детей доктора Менгеле — «ангела смерти», проводившего чудовищные эксперименты, в том числе путем введения вирусов.

Среди верных, которых Папа приветствовал на общей аудиенции 26 мая, была бывшая узница концлагеря Аушвиц-Биркенау Лидия Максимович – после освобождения концлагеря Красной Армией была удочерена польской семьей и прожила всю жизнь в Польше.

В Освенцим она попала трехлетним ребенком, потеряла там родных и стала одним из объектов экспериментов Йозефа Менгеле. Девочка потеряла также связь с матерью – и нашла ее лишь 17 лет спустя после войны. Поэтому сегодняшний день, когда в Польше отмечается День матери, для Лидии особенно важен.

«Сегодня я пережила прекрасный и очень трогательный опыт, — рассказала Лидия в интервью Vatican News. – Когда Папа ко мне подошел, я приподняла рукав и показала ему лагерный номер. На мгновение Папа остановился, взял мою руку и поцеловал этот номер. У меня просто не было слов от волнения. Он обнял меня, и я как будто ощутила огромную силу. Я была очень уставшей, но в тот момент мне казалось, что я могу взять на свои плечи целый мир и обнять его».

История узницы легла в основу документального фильма «Девочка, которая не умела ненавидеть», представленного в эти дни в Италии ассоциацией «Живая память» .



Источники: Vatican News, ТАСС