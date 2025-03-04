Папа Римский перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности

По данным вечернего медицинского бюллетеня, опубликованного пресс-службой Ватикана 3 марта 2025 года, в минувший понедельник у Папы Франциска было два приступа острой дыхательной недостаточности.

«Сегодня у Святейшего Отца было два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. В связи с этим были проведены две бронхоскопии, потребовавшие отсасывания большого количества секрета», — сообщил в понедельник вечером Зал Печати Апостольского Престола.

В коммюнике также отмечается, что во второй половине дня Папе была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция легких. При этом Святейший Отец оставался в сознании и контролировал ситуацию, сотрудничая с медицинским персоналом.

Учитывая тяжесть клинического состояния пациента, прогноз сохраняет неопределённость и требует дальнейших наблюдений.

88-летний понтифик находится в больнице с двусторонней пневмонией с 14 февраля 2025 года.



По материалам Vatican News