Папа Римский обратился к главам России и Украины с призывом положить конец конфликту

Папа Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец конфликту, перейдя к мирному диалогу. Об этом Епископ Рима заявил в воскресенье 2 октября, перед чтением молитвы «Ангел Господень», передает ТАСС со ссылкой на Vatican News.

«Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня. Да умолкнет оружие и да найдутся условия для начала переговоров, способных привести к решениям, не навязанным силой, а согласованным, справедливым и стабильным. Они будут такими, если будут основываться на уважении священной ценности человеческой жизни, а также суверенитета и территориальной целостности каждой страны, прав меньшинств и законных интересов», — сказал Папа перед началом традиционного воскресного обращения к верующим на ватиканской площади.

Глава Римско-Католической Церкви заявил, что «сожалеет о ситуации последних дней, о шагах, противоречащих международному праву и увеличивающих риск ядерной эскалации, ведущих к катастрофическим и выходящим из-под контроля последствиям на глобальном уровне».

«После семи месяцев военных действий давайте использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, до сих пор не использовались, чтобы положить конец этой ужасной трагедии», — призвал Папа Франциск.