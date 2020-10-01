Папа Римский не планирует встречаться с Помпео

Информацию о том, что Папа Франциск не станет принимать в Ватикане госсекретаря США Майка Помпео, подтвердил глава дипломатической службы Святейшего Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он рассказал об этом журналистам 30 сентября в кулуарах симпозиума по проблемам защиты религиозной свободы, организованном американским посольством в Ватикане.

В ходе общения с прессой, монс. Галлахер дал понять, что такая встреча могла бы позволить рассматривать понтифика в рамках заканчивающейся предвыборной кампании президента США.

«Это одно из соображений, по которым Папа Римский не встретится с государственным секретарем Помпео», — заявил иерарх.

Также он рассказал, что обычно программа мероприятий, который приурочены к визиту на таком высоком уровне, согласуется с принимающей стороной, а этого, видимо, сделано не было.

«Мне дали для выступления на симпозиуме всего пару минут, так не делается», — отметил глава дипломатического ведомства Ватикана, которого цитирует REGNUM.

Тем не менее сообщается, что сегодня, 1 октябя, госсекретарь США должен посетить Ватикан, где он официально встретится с кардиналом Пьетро Паролином и монс. Полом Ричардом Галлахером.