Папа Римский написал предисловие к книге об Уставе святого Франциска

Папа Франциск написал предисловие к книге польского францисканца отца Здислава Юзефа Кияса «Бурлящий жизнью» об Уставе святого Франциска, передает Vatican News.

Суть знаменитого Устава заключена уже в первом «предписании» Братьям меньшим: «соблюдать святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа».

Стиль Устава, отмечает Папа, отражает стиль «брата, который сопровождает». Простота и дух Устава святого Франциска – это универсальный дар для Церкви всех времен прежде всего потому, что Франциск «черпает из Евангелия силу и благоухание Устава для общин, открытых “ближнему без границ”».

Папа Франциск называет Устав Ассизского бедняка «керигмой христианской жизни»: «не бег с препятствиями, а компас, ориентирующий и сопровождающий в пути», который помогает «формировать обновленный взгляд всеобщей и солидарной ответственности за общий дом», подчеркивает Святейший Отец.