Папа Римский надеется, что молодежь поможет сблизить католиков и православных

16 мая Святейший Отец встретился с митрополитом Агафангелом, главой миссионерского общества Элладской Православной Церкви «Апостолики диакониа», и с делегацией Афинской богословской коллегии, сообщает русская редакция Vatican News.

Апо́столики диакони́я (греч. Αποστολική Διακονία — «апостольское служение») — миссионерское общество, находящееся в непосредственном ведении Священного синода Элладской Православной Церкви, координирующее деятельность различных церковных организаций, а также просветительскую деятельность монастырей и скитов. Существует с 1936 года, официальную регистрацию получило в 1946 году, устав утверждён в 1969 года.

Поводом для нынешней встречи стало 20-летие сотрудничества между «Апостолики диакониа» Греческой Церкви и Католическим комитетом по культурному взаимодействию при Департаменте по содействию христианскому единству.

Поблагодарив за многолетнюю работу митрополита Агафангела, Папа передал сердечное и братское приветствие архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму, назвав его «человеком глубокой веры и мудрым пастырем».

Святейший Отец высоко оценил совместные проекты, которые продвигают Католический комитет и «Апостолики диакониа»:

«Я рад, что вы сделали выбор в пользу культурного, богословского и экуменического образования новых поколений. Ведь именно молодые люди, укрепленные надеждой, которая основана на вере, могут разбить цепи обид, непонимания и предрассудков, веками сковывавшие католиков и православных, так что они не могли признать друг друга братьями, едиными в разнообразии, способными свидетельствовать о Христовой любви, особенно в нашем разобщенном и конфликтном мире».

Папа был также рад услышать новость о том, что летом Афинская богословская коллегия примет группу студентов-католиков, которые ознакомятся с основами новогреческого языка и православия.

«Проходя совместный путь, трудясь и молясь сообща, мы готовимся принять от Бога дар единства, который, будучи плодом Святого Духа, станет общением и согласием при законных различиях», — подчеркнул в конце аудиенции Папа Франциск.