Папа Римский: какой мир мы хотим оставить тем, кто придет после нас?

13 июля Святейший Отец направил послание участникам конференции, которая в эти дни проходит в Папской академии наук на тему «Устойчивость людей и экосистем в условиях климатического стресса». Передает русская служба Vatican News.

В послании подчёркивается, что «феномен изменения климата стал чрезвычайной ситуацией, которая больше не может оставаться на задворках общества». Поэтому перед нами стоят две злободневные задачи: уменьшить климатические риски, сокращая выбросы парниковых газов, и помочь людям адаптироваться к изменению климата. В свете библейских текстов Папа отмечает, что забота об общем доме является не просто утилитарной задачей, но моральным долгом всех детей Божьих. Эти вызовы требуют многомерного подхода для защиты как отдельных людей, так и всей планеты, и одним из шагов является «экологическое обращение», которое требует изменения менталитета, благодарности за щедрый дар Творца, осознания единства между людьми и созданиями.

По словам Епископа Рима, экологические проблемы следует решать «с помощью смелых, совместных и дальновидных усилий религиозных, политических, общественных и культурных лидеров на местном, национальном и международном уровнях». При этом Папа отмечает роль экономически развитых стран, которую они могут сыграть в сокращении выбросов и предоставлении финансовой и технической помощи, чтобы менее благополучные регионы мира могли последовать их примеру. Необходимо продвигать «устойчивое развитие и нерасточительный образ жизни»: это поможет сохранить мировые природные ресурсы и медобслуживание для самых неимущих и уязвимых.

Святейший Отец отмечает две насущные проблемы: «утрату биоразнообразия и многочисленные войны в различных регионах мира», которые имеют пагубные последствия для выживания и благополучия людей, включая вопросы продовольственной безопасности и растущее загрязнение окружающей среды. Эти кризисы – наряду с климатическим – показывают, что в мире «всё взаимосвязано» и для подлинного экологического обращения необходимо продвижение общего блага. Именно поэтому Папа Франциск одобрил присоединение Святейшего Престола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению 2015 года.

В конце послания Епископ Рима цитирует свою энциклику Laudato Si’ (165):

«Хотя о человечестве постиндустриального периода, возможно, будут вспоминать как об одном из самых безответственных в истории, тем не менее, человечество на заре XXI века останется в памяти благодаря тому, что оно великодушно приняло на себя свою серьёзную ответственность».