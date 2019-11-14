Папа Римский и Архиепископ Кентерберийский намерены вместе посетить Южный Судан

Зал Печати Святейшего Престола сообщает, что вечером 13 ноября 2019 года Папа Франциск принял на частной аудиенции архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, которого сопровождал директор Англиканского центра в Риме Иан Эрнест, представитель Англиканского сообщества при Святейшем Престоле. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«В ходе дружественной беседы стороны обсудили положение христиан в мире и некоторые аспекты международного кризиса, особо отметив болезненную ситуацию в Южном Судане», — сообщается в коммюнике. В заключение встречи Святейший Отец и Архиепископ Кентерберийский договорились посетить вместе эту африканскую страну, при условии, если в Южном Судане улучшится политическая обстановка и в течение следующих 100 дней будет создано переходное правительство национального единства, — по истечении срока соглашения, подписанного на днях в Уганде, говорится в сообщении ватиканской пресс-службы.

Напомним, что в апреле этого года политические лидеры Южного Судана участвовали в духовных упражнениях в Ватикане, после чего были приглашены на частную аудиенцию Папы Франциска вместе с англиканским Примасом архиепископом Джастином Уэлби, инициатором этого беспрецедентного события. Попросив африканских политиков неизменно следовать путями мира, Святейший Отец преклонил колени и поцеловал им ноги. Епископ Рима указал на тяжёлое положение миллионов суданцев и выразил надежду, что очаг войны раз и навсегда погаснет: «Я также призываю вас искать то, что вас объединяет, начиная с принадлежности к одному и тому же народу, и преодолевать всё, что вас разделяет. Люди устали и истощены минувшими войнами: помните, что с войной теряется всё! Ваш народ жаждет лучшего будущего, которое наступит благодаря примирению и миру».