Папа Римский готовит документ о Святейшем Сердце Иисуса

Папа Франциск объявил, что в сентябре он опубликует документ, важный для мира, «который, похоже, потерял своё сердце», передает Vatican News.

«Праздник Святейшего Сердца Иисуса и память Непорочного Сердца Марии, которые Церковь готовится отметить в ближайшие дни настоятельно побуждают ответить на искупительную любовь Христа и с упованием вверить себя заступничеству Матери Господа», – отметил Епископ Рима в конце общей аудиенции 5 июня.

Весь месяц июнь христиане по традиции особо почитают Святейшее Сердце Господа, напомнил Папа:

«27 декабря прошлого года исполнилось 350 лет со дня первого явления Святейшего Сердца Иисуса св. Маргарите Марии Алакок. Это событие положило начало периоду празднований, который завершится 27 июня следующего года. В связи с этим я рад подготовить документ, в котором будут собраны драгоценные размышления предыдущих текстов Учительства Церкви и долгой истории, восходящей к Священному Писанию, чтобы сегодня вновь предложить всей Церкви это почитание, исполненное духовной красоты. Я верю, что нам будет полезно размышлять над различными аспектами любви Господа: они могут осветить путь церковного обновления, а также сказать что-то значимое миру, который, похоже, потерял своё сердце. Я прошу вас сопровождать меня в молитве во время этой подготовки, чтобы документ был обнародован в сентябре следующего года».