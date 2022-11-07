Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит и любит русский и украинский народы

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святейший Престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — заявил понтифик в воскресенье 6 ноября в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении своей Апостольской поездки в Бахрейн.

«Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», — приводит слова Папы Римского «РИА Новости» со ссылкой на информагентство Askanews.

Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским.

«Делается работа по сближению, по поиску решений. Святейший Престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда», — заметил он.

Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что «жестокость не свойственна русскому народу». «Русский народ велик. А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения», — сказал он.

Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане. «Мы воюем везде. А сейчас это касается нас близко, в Европе», — подчеркнул Папа Римский.

«Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы», — отметил он.

В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн Папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине. Тридцать девятая зарубежная поездка понтифика продолжалась с 3 по 6 ноября. Он стал первым Папой Римским, посетившим Королевство Бахрейн, государственной религией которого является ислам.