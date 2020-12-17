Папа Римский Франциск примет участие в документальном проекте Netflix

Цифровая платформа сериалов и фильмов Netflix снимет документальный сериал, вдохновленный книгой Папой Римского «Делясь мудростью лет» (Sharing the Wisdom of Time), вышедшей в США в 2018 году, а затем в Италии. Об этом сообщил в среду в своем Twitter директор журнала «Католическая цивилизация» священник-иезуит Антонио Спадаро, подготовивший ее к изданию, со ссылкой на журнал Variety.

По данным издания, понтифик сам примет участие в проекте, дав эксклюзивное интервью создателям картины — молодым режиссерам из разных стран. Франциск, который 17 декабря отметит 84-летие, будет среди женщин и мужчин в возрасте старше 70 лет, которые делятся своим жизненным опытом с молодыми. Интервьюируемые представляют разные национальности, происходят из разных социальных классов и исповедуют разную религию, уточняется в статье. «Они будут касаться универсальных для всех людей тем — любви, борьбы, работы и мечтаний», — указывает Variety.

Как напоминает агентство ANSA, книга получила многочисленные международные литературные премии. Сериал из четырех серий должен выйти на платформе Netflix в 2021 году во всех странах. Автором проекта выступает итальянская телепродюсер и сценарист Симона Эрколани, основательница студии Stand by Me, производящей документальные телевизионные фильмы.

Нынешний глава Римско-Католической Церкви не в первый раз становится героем кинопроектов. В 2018 году картину о нем и с его участием снял прославленный немецкий режиссер Вим Вендерс. На последнем Римском кинофестивале в октябре был показан документальный фильм «Франциск» американского режиссера Евгения Афинеевского, в котором были в произвольном порядке собраны отрывки разных интервью понтифика, что породило ошибочную интерпретацию его слов о гражданских парах. Хорхе Марио Бергольо посвящено несколько художественных фильмов, в том числе рассказывающих о нем до того, как он был выбран на папский престол. Перу Франциска принадлежат разные труды, включая три энциклики, передает ТАСС.