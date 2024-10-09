Папа Франциск реорганизовал Римскую епархию

«Подлинная красота»: так озаглавлено апостольское послание motu proprio Папы Франциска о территориальной реорганизации Римской епархии. Основная цель нововведений – использовать художественно-исторический потенциал центра Вечного города для евангелизации и в то же время восполнить разрыв между пастырской активностью окраин Рима и пустующими храмами центральных районов. Передает русская служба Vatican News.

«Подлинная красота – это Христос, и в Нём Церковь созерцает свой единый центр, — пишет в начале послания Папа Франциск. – Каждый крещеный, проходящий по Вечному городу, призван вновь открыть для себя эту красоту и центральность и почувствовать себя ее частью».

После окончания Второй мировой войны Рим стремительно разрастался, и постепенно то, что раньше представляло собой весь город, превратилось в «исторический центр», окруженный многочисленными районами «периферии». Это привело к переорганизации епархии в 60-х годах прошлого века, однако со временем стали очевидны ее «побочные эффекты», в частности, растущий контракт между центром и окраинами. Многие приходы на окраинах не уделяли должного внимания аспекту красоты и самобытности, характеризующей Рим, в то время как центр, с его древнейшими традициями благочестия и благотворительности, рисковал все больше изолироваться, так что его наследие оставалось недостижимым для окраин.

Еще одним «побочным эффектом» переорганизации Римской епархии стало то, что на окраинах, где приходы нередко заменяли отсутствующие социальные услуги, активно развивалось пастырское и духовное, культурное и социальное служение, в то время как центр с трудом отвечал на пастырско-духовные нужды жителей, преимущественно коммерсантов, туристов и тех, кто посещает центр по работе. Число же постоянно проживающих в центре римлян стало постепенно сокращаться. Это привело к переменам в пастырской работе приходов, число которых также сократилось, и их посещает все меньше прихожан. Отсутствие альтернативных пастырских решений со временем привело также к трудностям с доступом во многие храмы и места культа, богатые историей, искусством и духовностью. Это наследие, подчеркивает Папа, должно быть вновь поставлено на служение Народу Божьему.

Таким образом, пишет далее Епископ Рима, Центральный сектор Римской епархии сохранил свою значимость в основном с точки зрения логистики, но ему не удалось надлежащим образом развить пастырское измерение. В центре расположены штаб-квартиры различных учреждений, связанных также с внеприходскими храмами, чья роль в пастырской работе весьма ограничена. Нередко духовенство из Центрального сектора лишь проживает в церковных зданиях, а свое служение несет в других учреждениях и офисах.

В свете всего вышесказанного Папа излагает свое решение:

«Распоряжаюсь о пересмотре границ префектур, на которые делится сегодня Римская епархия, так чтобы были приведены в гармонию соответствующие контексты и принадлежащие к ним приходы».

Все это потребует нескольких месяцев, отмечает далее Папа, излагая еще одно предписание: включить нынешние пять префектур с 35 приходами Центрального сектора в другие секторы, которых всего четыре. Таким образом, больше не будет изолированного «центра» и разделенной на секторы «периферии», но вся Римская епархия станет единым «центром». Его границы будут упразднены, что означает не закрытость, поясняет Папа, а, наоборот, открытость «центра».

Далее Святейший Отец излагает богословско-пастырские мотивации территориальной реорганизации епархии, ссылаясь на апостольское увещание Evangelii gaudium: время важнее пространства, реальность важнее идеи, единство преобладает над конфликтом и целое преобладает над частью.

Среди причин реорганизации Папа, в частности, отмечает: «Следует учитывать ритмы Народа Божьего, проживающего на определенной приходской территории, так чтобы распорядок был совместим с ритмами семьи».

Папа подчеркивает, что новая евангелизация требует также «предварительной евангелизации», поскольку в современном римском обществе в значительной мере утрачен смысл церковной принадлежности. Центр Рима принимает великое множество паломничеств, и такие паломничества следует совершать приходам с окраин: посещение святынь центра Рима, знакомство с многочисленными иконами Богородицы – это лишь некоторые практики, которые должен усвоить каждый крещеный. К этому следует добавить катехизацию с помощью искусства, предоставляя в распоряжение верных все художественное наследие римского центра.

«Красота спасет мир», — цитирует Папа Достоевского и добавляет: «Достоевский глубоко прав, но что это за красота?».

«Я уверен, что красота спасет мир только если Церкви сумеет сохранить красоту; уберечь ее от идеологических манипуляций фальшивого прогресса и от подчинения коммерции и экономике».

За каждым произведением искусства, которое находится в храме, пишет Папа, скрывается катехизическое наставление, за каждым памятником христианского Рима кроется послание, которое нужно распознать и расшифровать. Кроме того, весь город Рим, и не только исторический центр, является «выражением деятельного материнства Церкви, которая, насколько это возможно, радушно принимает своих чад, паломников отовсюду». Красота Рима заключается также в его заботе о бедных: в Вечном городе действуют многочисленные братства и объединения, которые не только продвигают традиционное римское благочестие, но и заботятся о самых слабых, и это наследие также следует поддерживать, взращивать и распространять на окраины. С этой целью Папа назначает также епископского викария, ответственного за церковные учреждения и внеприходские храмы.

Святейший Отец подчеркивает, что сегодня нет смысла взращивать свою принадлежность к различным группам и субкультурам, но, напротив, необходимо укреплять епархиальное единство. Приход нельзя превращать в «микрокосмос», и это относится также к церковным движениям, которые нередко предпочитают тратить силы на подчеркивание собственной уникальности и отличий вместо того, чтобы стремиться к единству всей епархии.

Папа завершает свое послание воззванием к Пресвятой Богородице:

«Пусть Мария, Матерь Церкви и Salus Populi Romani, будет светлым образом нашей епархиальной соборности. Хотя существует множество икон и множество святилищ, множество посвященных ей приходов, каждый со своим титулом, — есть только одна Дева Мария».