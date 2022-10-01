Папа — редемптористам: «Порой следует разбить старые амфоры традиций»

1 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана членов Генерального капитула Конгрегации Святейшего Искупителя (CSSR), которая была основана в 1732 году св. Альфонсом де Лигуори и в настоящее время служит в 85 странах.

В тексте выступления, переданного гостям, Епископа Рима отмечает, что проведение Генерального капитула редемптористов не является канонической формальностью: это опыт Пятидесятницы, способной сделать всё новым. В Иерусалимской горнице ученики Иисуса были напуганы, сомневались, хотели спрятаться и защититься, но Святой Дух, Который «дышит, где хочет» (Ин 3,8), побуждает их прийти в движение, выйти наружу и отправиться на окраины, чтобы нести людям Благую весть.

В эти дни, отмечает Святейший Отец, члены капитула обращаются к пяти важным, взаимосвязанным темам: идентичности своей конгрегации, её миссии, богопосвящённости, подготовке и управлении. Эти общинные размышления коренятся в способности каждого редемпториста искать тайну Христа-Искупителя – причины их служения, а также в плодотворности альфонсианской харизмы, питающей духовную жизнь и миссию каждого монашествующего. На этом пути Евангелие и Учительство Церкви должно быть единственным ориентиром, утверждает Папа и призывает гостей не бояться ступать на новые пути, вести диалог с миром, «пачкать руки» в служении самым нуждающимся, с готовностью встретить любые испытания, дабы всем принести искупление Христа.

В настоящее время «Церковь и богопосвящённая жизнь переживают уникальный исторический момент, чтобы обновить себя и с креативной верностью ответить на миссию Христа», отмечает Епископ Рима. Это обновление проходит через интенсивную метанойю и через изменение структур. Порой следует «разбить старые амфоры» наших традиций, которые уже выполнили свою функцию, разбить амфоры привязанностей, культурных обычаев, дабы испить свежей воды из источника Святого Духа, источника всякого обновления. «Только так мы становимся миссионерами надежды».

В процессе переосмысления и обновления конгрегация должна помнить о трёх фундаментальных основах: о главенстве тайны Христа, общинной жизни и молитвы. Нужно всегда «пребывать в любви Господа». Это позволит приносить плоды (см. Ин 15,1-9), идти в мир, чтобы «отдавать свои жизни за Евангелие, писать истории искупления на страницах нашего времени».

В конце аудиенции Епископ Рима вверил редемптористов опеке Богоматери Неустанной Помощи и преподал всем членам общины апостольское благословение.