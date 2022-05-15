Папа: пусть новые святые вдохновляют на диалог

В полдень 15 мая, в конце Св. Мессы канонизации, Папа Франциск поблагодарил за участие в богослужении президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу, делегации из разных стран, духовенство, монашествующих, мирян и всех, кто следил за трансляцией через СМИ. Передает русская служба Vatican News.

Предваряя пасхальную молитву «Царица Небесная», Святейший Отец призвал христиан «с радостью подражать примеру новых святых»:

«Приятно отметить, что своим евангельским свидетельством эти святые способствовали духовному и социальному росту собственных стран и всей человеческой семьи. В то время как, к сожалению, в мире увеличиваются расстояния, растёт напряжённость и усиливаются войны, пусть эти новые святые вдохновляют на совместные решения и пути диалога, особенно в сердцах и умах тех, кто занимает ответственные посты и призван быть поборником мира, а не войны».