Папа: пусть новые святые вдохновляют на диалог

Папа: пусть новые святые вдохновляют на диалог

Май 15, 2022

В полдень 15 мая, в конце Св. Мессы , поблагодарил за участие в богослужении президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу, делегации из разных стран, духовенство, монашествующих, мирян и всех, кто следил за трансляцией через СМИ. Передает русская служба Vatican News.

Предваряя пасхальную молитву «», Святейший Отец призвал христиан «с радостью подражать примеру новых святых»:

«Приятно отметить, что своим евангельским свидетельством эти способствовали духовному и социальному росту собственных стран и всей человеческой семьи. В то время как, к сожалению, в мире увеличиваются расстояния, растёт напряжённость и усиливаются войны, пусть эти новые вдохновляют на совместные решения и пути диалога, особенно в сердцах и умах тех, кто занимает ответственные посты и призван быть поборником мира, а не войны».

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