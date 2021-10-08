Папа провозгласит св. Иринея Лионского Учителем Церкви

7 октября в ходе частной аудиенции Папа Франциск принял членов совместной православно-католической рабочей группы имени св. Иринея Лионского, цель которой состоит в совместном поиске путей, с помощью которых различные религиозные традиции могут обогащать друг друга, не теряя при этом своей самобытности. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Движимые духом единства, вы стараетесь найти способы, дабы препятствия в виде противоречащих друг другу аспектов, имеющихся в наших традициях, стали возможностями для выражения общей апостольской веры», – сказал Папа. Само название этой рабочей группы предполагает братский и терпеливый диалог экспертов из разных Церквей и стран, стремящихся молиться и учиться вместе ради единства, продолжил Епископ Рима.

Святой Ириней Лионский (ок. 130-220) – имя которого носит группа и которого Папа вскоре с радостью провозгласит Учителем Церкви с титулом Doctor unitatis – пришёл с Востока и исполнял своё епископское служение на Западе; он был великим духовным и богословским мостом между восточными и западными христианами. В имени «Ириней» заключено слово «мир», и мы знаем, что мир Господень – это не мир «переговоров», не плод соглашений по защите интересов, а мир примиряющий, восстанавливающий единство, мир Иисуса, отметил Папа, процитировав апостола Павла о том, что Христос – «есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду» (Еф 2,14).

«Дорогие друзья, и вы, с помощью Божьей, трудитесь ради того, чтобы разрушить разделяющие нас стены и возвести мосты общения», — подчеркнул Святейший Отец. В контексте конструктивного диалога, особенно с православными Церквами, мы лучше понимаем, что первенство и синодальность в Церкви – это не два конкурирующих принципа, которые необходимо держать в равновесии, но две взаимосоставляющие и поддерживающие друг друга реальности в служении единству, сказал Епископ Рима: как первенство предполагает осуществление синодальности, так и синодальность включает в себя осуществление первенства.

Согласно международной богословской Комиссии, синодальность в Католической Церкви можно объяснить как соединение трёх измерений: «все», «некоторые» и «один», где все – это народ, некоторые – это епископы, а один это Папа. В такой концепции все три аспекта являются неотъемлемой частью синодальности. Поэтому плодотворный подход к первенству в богословских и экуменических диалогах может быть основан только на размышлении о синодальности, пояснил Папа Франциск и выразил надежду на то, что начинающийся через несколько дней Синод станет возможностью для углубления этого важного аспекта вместе с другими христианами.