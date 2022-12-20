Папа: профсоюз должен быть голосом безгласных

19 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL); это крупнейшее в стране профсоюзное объединение, созданное в 1944 году, насчитывает 5 миллионов членов. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Святейший Отец выразил близость к миру труда, отметив, что «не существует профсоюза без рабочих, как не бывает свободных рабочих без профсоюза». Современная эпоха, несмотря на технический прогресс, не отвечает «ожиданиям справедливости на рабочем месте», порой из-за той «извращенной системы, которая называет себя технократией». Чтобы изменить положение вещей, необходимо заново увидеть в труде «место встречи личного призвания и социального измерения». Труд позволяет человеку реализовать себя, познать братство, взрастить социальную дружбу и улучшить мир; он созидает подлинно демократическое общество, поэтому одной из задач профсоюза является укрепление братства среди рабочих: «Это соль здоровой экономики, способная сделать мир лучше». Епископ Рима подчеркнул, что человеческие затраты – это и экономические затраты, а экономические неурядицы всегда приводят к человеческим затратам. «Отказ от инвестирования в людей ради достижения большего сиюминутного дохода – наихудшее для общества дело» (Laudato Si’, 128).

Профсоюз, по словам Папы, должен указывать на недостатки в сфере труда, например, когда женщина зарабатывает меньше мужчины, лишается оплаты за декретный отпуск: это последствия пагубной «культуры отбросов». Многие люди страдают от безработицы или недостойной работы, и они заслуживают, чтобы к ним прислушивались – прежде всего в профсоюзах. Епископ Рима отметил некоторые острые проблемы мира труда: во-первых, несчастные случаи и смерти на рабочих местах как следствие «идолопоклонства деньгам», которое попирает безопасность трудящихся. «Нельзя ставить знак равенства между прибылью и человеком».

Следующей проблемой, по словам Папы Франциска, является эксплуатация людей, «как если бы они были рабочими машинами». Среди таких «жестоких форм» – «незаконный наем и порабощение рабочих в сельском хозяйстве, на стройках и других рабочих местах, принуждение к изнурительным сменам, закулисная игра в контрактах, пренебрежение к материнству, конфликт между работой и семьёй». Многих молодых людей принуждают заключать ненадёжные, неадекватные, рабские контракты. Поэтому профсоюзы, подчеркнул Папа, «обязаны быть голосом безгласных», стражами мира труда. «Люди жаждут мира, особенно в этот исторический момент, и вклад каждого имеет ключевое значение. Воспитание в духе мира – также на рабочих местах, часто отмеченном конфликтами – может стать знаком надежды для всех, для будущих поколений».

Епископ Рима поблагодарил Всеобщую итальянскую конфедерацию труда «за то, что она делает и будет делать для бедных, иммигрантов, уязвимых и инвалидов, безработных», и в конце обращения вверил её служение опеке св. Иосифа: Обручник Пресвятой Девы «хорошо знал красоту и тяжесть хорошо выполненной работы, а также радость от зарабатывания хлеба для семьи».