Папа: проблемы миграции касаются всех

В четверг, 10 сентября, Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана с участниками европейского проекта (Snapshots from the Borders), цель которого – в создании гуманных и скоординированных ответов на вызовы современной миграции. Делегацию возглавили мэры итальянских островов Лампедуза и Линоза. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к гостям Святейший Отец высоко оценил их работу: в десятках европейских стран были созданы сети местных органов власти и общественных организаций, которые «стремятся внести позитивный вклад в разработку адекватной миграционной политики». Нынешний сценарий миграции, отметил Папа, сложен и нередко ведёт к трагедиям, поэтому «необходимо изучить и лучше понять глобальную взаимозависимость, определяющую миграционные потоки». Этот вызов обращён ко всем, и никто не может оставаться равнодушным к человеческим трагедиям, которые продолжают происходить в разных регионах мира. В особенности это касается Средиземноморья, – традиционного места встречи культур, которое стало дорогой бегства от войн или поиска достойной человеческой жизни.

«Мы понимаем, – отметил Папа, – что в различных социальных контекстах широко распространено чувство безразличия и даже отвержения. Международное сообщество остановилось на военных вмешательствах, в то время как оно должно создавать институты, гарантирующие равные возможности и пространства, где граждане могли бы взять на себя ответственность за общее благо. В то же время мы никогда не смиримся с тем, что люди, которые ищут надежду морскими путями, погибают, не получив помощи. Конечно, приём и достойная интеграция – это этапы нелегкого процесса, однако его немыслимо добиться, воздвигая стены».

Перед лицом этих вызовов, подчеркнул Святейший Отец, нужна конкретная солидарность и общая ответственность на международном и национальном уровне. Пандемия коронавируса подтвердила нашу взаимозависимость: «Мы все связаны друг с другом как в добром, так и в плохом, поэтому нужно действовать вместе, а не в одиночку».

Епископ Рима отметил, что важно уметь замечать миграцию и рассказывать о ней: в центре внимания должны находиться «люди, лица и истории». Проект Snapshots from the Borders предлагает различные подходы, вдохновлённые культурой встречи, «новым гуманизмом», понимаемым «не только как философия жизни, но и как духовность и способ действий».

Жители материков и приграничных территорий – гражданское общество, общины, Церкви – призваны быть активными участниками этого переломного момента, открытыми к новым возможностям встречи, которые предоставляет им история.

«Границы, в которых всегда видели барьеры разделения, могут стать окнами, пространствами знакомства, взаимного обогащения, единства в разнообразии; моделями преодоления трудностей, которые новоприбывшие создают для коренных общин».

В конце встречи Папа Франциск призвал участников европейского проекта продолжать совместные старания во имя культуры встречи и солидарности, преподал им апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.